El retorn de les esteles i menhirs del Solsonès al seu lloc d'origen es completarà aquest estiu

El retorn dels monuments megalítics del Solsonès al seu emplaçament original es completarà durant aquest estiu. El procés es va iniciar el desembre de l'any passat, quan tres de les sis esteles i estàtues-menhir neolítiques de la comarca es van transportar fins al seu lloc d'origen, després de ser restaurades per revertir la degradació que patien. Ara, s'estan ultimant els tràmits per traslladar els tres elements restants, que de moment es conserven en un espai cobert del Santuari del Miracle, a Riner.

Els monuments megalítics van ser recuperats l'any 2018 a través del projecte Gegants Immortals, impulsat pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Els elements es van dipositar en un espai condicionat del Santuari del Miracle per tal de ser restaurats i estudiats. El fet d'estar ubicats a la intempèrie havia provocat el seu deteriorament, així com la pèrdua d'informació valuosa que tenien impresa en forma de gravats i decoracions a la seva superfície.

Durant el procés de restauració, es van dur a terme diverses reunions amb experts, representants de les administracions locals i entitats del territori per debatre sobre el futur dels elements patrimonials. El seu propòsit era decidir si exposar-los en un espai com un museu o bé retornar-los al seu lloc d'origen, una vegada restaurats, entre altres alternatives. Finalment, el Departament de Cultura va resoldre el retorn al territori dels sis elements megalítics.

El primer pas es va dur a terme el desembre de l'any passat, amb el trasllat de l'estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu (Riner), l'estela de la Costa dels Garrics del Caballol (Pinell) i l'estàtua-menhir de la Pedrafita de Su (Riner) als emplaçaments originals d'on van ser extretes. L'execució del trasllat es va fer a mans d'una empresa especialitzada, tenint en compte que es tracta d'elements que poden arribar a pesar fins a 2.000 quilos i, per tant, són molt difícils de manipular.

Mentrestant, els tres elements restants, que corresponen al menhir d'Ardèvol, el menhir del Solà i l'estela de Través-Font de la Plata, pertanyents al terme de Riner, estan emmagatzemats en un espai cobert del Miracle, a l'espera de poder ser retornats al seu emplaçament original. El seu trasllat, que per raons pressupostàries s'ha endarrerit més en el temps, està previst que es dugui a terme durant els pròxims mesos, una vegada es resolgui la subvenció que atorga la Generalitat al Consell Comarcal per a l'execució del trasllat.

Amb el retorn dels tres elements restants, s'haurà completat una primera part d'un projecte que també preveu un pla de seguiment futur de l'estat de conservació dels béns liderat pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. La directora tècnica de la institució, Lídia Fàbregas, explica que per a la conservació dels elements megalítics serà "clau" la construcció de cobertes en els emplaçaments originals on se situen, tenint en compte que "el fet d'estar exposats a l'aire lliure pot dificultar la seva conservació".

Finalment, dins del mateix projecte, està previst senyalitzar-los adequadament i crear un itinerari que permeti conèixer-los a tots com un conjunt. En aquest sentit, Fàbregas indica que la voluntat del Museu de Solsona és divulgar el valor patrimonial de les sis esteles i estàtues-menhir del Solsonès, "que constitueixen una de les majors concentracions d'aquest tipus d'art a Catalunya, amb un interès particular per a l'estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu on s'intueix una figura antropomorfa".