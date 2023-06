Teatre, xerrades, visites culturals, caminades i tallers diversos són algunes de la vintena de propostes de la dinovena Setmana de la Gent Gran de Solsona. Enguany se celebrarà del 12 al 18 de juny –s’ha endarrerit en el calendari per esquivar la campanya electoral–, si bé s’han programat convocatòries prèvies a partir de la setmana vinent. Aquesta setmana els Serveis Socials de l’Ajuntament n’obren les inscripcions a bona part de les activitats.

El programa, que també es pot consultar en format digital al portal web de l’Ajuntament, s’està distribuint aquesta setmana als domicilis dels veïns i veïnes que enguany compleixen 65 anys o més. Gairebé totes les propostes són gratuïtes, excepte l’obra de teatre, l’entrada al Zoo del Pirineu i el dinar de cloenda.

D’entre les novetats d’aquest any, hi ha Anem de bodes, una exposició de fotografies, vestits i altres elements nupcials anteriors als anys 80; un bingo musical organitzat per l’associació Giga (dia 13); una xerrada sobre les persones LGTBIQ+ impartida per l’escriptor i activista Jordi Lozano, “Jordi Petit” (dia 13), i una altra sobre l’experiència de la gent gran a càrrec de la doctora en Psicologia Maria Jesús Comellas (dia 15); un laboratori de lectura sobre històries d’avis (dia 15); un visita al Zoo del Pirineu (dia 16), i una passejada comentada al nou espai natural de les basses del riu Negre (dia 17).

Ningú sol a la festa

A fi de fer més inclusiva i oberta la 42a Festa d’homenatge a la gent gran, el diumenge 18, també hi ha la possibilitat d’assistir-hi amb la companyia de persones voluntàries de Creu Roja i Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys. És un nou servei que s’ofereix per a qui no tingui ningú amb qui anar-hi. No només se li facilitarà el desplaçament, sinó que també se l’acompanyarà durant el dinar. Qui hi estigui interessat ha de sol·licitar-ho a les dependències municipals dels Serveis Socials.

Enguany l’organització en destaca també la recuperació del teatre (dia 10) després de la pandèmia. El grup inscrit a l’activitat al llarg del curs representarà la comèdia “Camacu” el sentit comú. Escrita per Ester Colell i adaptada i dirigida per Ricard Salvà, l’obra porta a l’extrem alguns estereotips en escenes ubicades a l’entorn rural amb famílies poc amants de la ruralitat.

La Setmana de la Gent Gran és organitzada per la regidoria d’Afers Socials, per mitjà dels Serveis Socials, i el Consell de la Gent Gran de Solsona. L’Ajuntament agraeix especialment el suport actiu d’aquest col·lectiu al llarg del curs i en l’organització d’activitats, com les caminades i els balls setmanals.