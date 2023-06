Un grup de joves solsonines impulsa l’intercanvi de roba de segona mà

La inquietud per promoure un consum de roba més sostenible ha portat un grup de solsonines a idear el projecte Reviu la roba. Es tracta d'una iniciativa sense ànim de lucre que convida la ciutadania a donar aquelles peces que ja no els fan servei, però que es troben en bon estat, amb l'objectiu d'organitzar el pròxim 10 de juny, a la plaça de Sant Pere, una jornada d'intercanvi de roba de segona mà oberta al públic per tal de donar a conèixer aquesta pràctica.

Una de les promotores del projecte, Anna Angrill, explica que es tracta d'un intercanvi de roba que feien dins del seu grup d'amigues que s'han plantejat estendre a tot Solsona. "L'objectiu és normalitzar els mercats de segona mà, que són una alternativa més sostenible per renovar l'armari", destaca Angrill. De fet, en el marc de projecte, es va organitzar una xerrada a la biblioteca solsonina el passat 20 de maig sobre l'impacte mediambiental del procés de producció de roba a càrrec de Berta Garriga, del projecte Arrels Voladores de l'Alt Penedès. Posteriorment a la xerrada, es va iniciar una campanya de recollida de roba en diferents punts de Solsona, que s'allargarà fins al pròxim 6 de juny. Els establiments, afins amb el projecte, on es pot deixar la roba són la llibreria Tres Punts, l'espai d'artesania El Niu, la botiga d'alimentació ecològica Molsa Toleràncies i l'acadèmia English amb l'Anna. Angrill apunta que, fins al moment, ja s'han recollit més de 600 peces de roba de diferents estils, mides i colors. L'objectiu és recollir el màxim de peces de roba possibles per al mercat d'intercanvi de segona mà que se celebrarà el 10 de juny, a la plaça de Sant Pere, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Els participants podran adquirir roba a partir dels punts atorgats durant la recollida, en funció del nombre de peces facilitades. També hi haurà l'opció de comprar punts amb diners. Els fons recaptats es destinaran a Eunoia Espai de Salut Mental, mentre que la roba no intercanviada es donarà a l'associació Volem Feina. Les impulsores del projecte es plantegen repetir l'experiència de cara al futur davant la bona resposta dels ciutadans en la campanya de recollida de roba. De cara la jornada del 10 de juny, confien que la participació sigui elevada i que el projecte ajudi a aportar una mirada més sostenible en el món de la moda.