El nou Ajuntament de Solsona estarà format per 7 cares noves i 6 que repeteixen

Les cadires que ocuparan els tretze regidors de Solsona elegits en les eleccions del 28-M són una incògnita. Els partits encara estan explorant diferents pactes per arribar a un govern amb majoria abans de la constitució dels ajuntaments, prevista per al pròxim 17 de juny. De moment, l'únic que se sap són les cares que conformaran el consistori solsoní i protagonitzaran el nou curs polític. Dels tretze regidors, n'hi ha 7 que s'estrenen i 6 que repeteixen.

Els nous comicis han donat com a resultat un Ajuntament amb quatre grups polítics (ERC, Junts, Treballem per Solsona i Alternativa per Solsona-CUP). De fet, és el mateix nombre de formacions que en l'anterior legislatura, però amb la diferència que s'incorpora el grup independent liderat per Marc Barbens (fins ara portaveu de Junts per Solsona) i desapareix el PSC, que s'ha quedat per sota del llindar de vots per tenir representació. Un altre dels canvis és que aquest ple municipal estarà integrat per 7 dones i 6 homes, mentre que l'anterior estava format per 6 dones i 7 homes.

Pel que fa a les noves incorporacions, a ERC n'hi haurà dues dels cinc regidors. Al costat de l'actual alcaldessa, Judit Gisbert; del regidor d'Esports i Joventut, Joan Parcerisa; i del regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, s'hi afegeixen Maria Moumen, especialitzada en els afers socials i actual directora del servei d'acollida i atenció integral a Solsona adreçat a joves migrants sols, i Esther Espluga, amb una carrera vinculada als àmbits de la comunicació i el tercer sector. Va ser la primera directora de l'emissora Solsona FM.

En el cas de Junts per Solsona, tot són cares noves, tenint en compte que es tracta d'un equip renovat. La portaveu del grup, Elis Colell, ha treballat en el comerç i en el sector del turisme, així com d'administrativa i en tasques de comunicació. En aquesta legislatura l'acompanyaran Núria Bonet, especialitzada en el màrqueting, la comunicació i l'àmbit de la docència, i Jordi Santasusana, infermer que va iniciar la seva etapa professional al Centre Sanitari del Solsonès.

La candidatura Treballem per Solsona, sorgida de l'espai postconvergent, s'ha presentat per primera vegada a les eleccions amb Marc Barbens com a candidat. En aquest projecte anirà al costat d'Isabel Pérez, que repeteix com a regidora a l'Ajuntament, ja que fins ara era la segona de la llista de Junts per Solsona, i Jordi Sendarrubias, tècnic en instal·lacions electrotècniques, que s'estrena com a regidor.

Finalment, Alternativa per Solsona-CUP ha mantingut els dos regidors de l'anterior legislatura. En aquest nou mandat repetirà com a portaveu Pilar Viladrich i s'incorporarà al consistori Albert Colell, com a segon de la llista. Colell és historiador i actualment treballa a l'Arxiu Comarcal i a la cooperativa Solsona Experience.