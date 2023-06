El proper divendres 9 de juny, a 2/4 de 6 de la tarda a la Sala de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató de Solsona, tindrà lloc la darrera sessió del cicle de xerrades per a famílies organitzat pel Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), dels serveis socials del Consell Comarcal del Solsonès. La sessió, que porta per títol Com ho fem amb el porno?, anirà a càrrec de la psicòloga en educació i salut sexual Anna Salvia.

El porno és un tema que sovint genera controvèrsia, incomoditat i, fins i tot, bloqueig, perquè no l’hem parlat amb gairebé ningú o simplement no tenim del tot clar què en pensem. A la vegada, el porno ofereix una imatge de les relacions sexuals violenta, sexista i no ajustada a la realitat, per la qual cosa cal oferir un altre model basat en el respecte, l’escolta i l’empatia, per tal d’evitar que les relacions dels nostres fills i filles segueixin el model que els ofereixen els continguts pornogràfics.

Molts adolescents i persones adultes pensen que el porno serveix tant per entretenir com per educar, però la realitat no és aquesta; “el porno és només un espectacle, no ensenya a fer l’amor, de la mateixa manera que les pel·lícules de cotxes serveixen per entretenir però no per aprendre a conduir” afirma Salvia.

Evitar que el porno esdevingui el referent sexual dels nostres fills i filles és un dels grans reptes que tenim els pares i les mares de la nostra generació en qüestió d’educació sexual.

La ponent

Salvia es presenta com a mare d'una nena de catorze anys i un nen de vuit i psicòloga en educació sexual. Té una extensa experiència impartint xerrades i tallers sobre sexualitat en escoles, tant amb alumnat, com famílies i professionals. És autora dels llibres La regla mola (si saps com funciona), El semen mola (però necessites saber com funciona), Una nueva manera de menstruar, El baile de la vida en las mujeres i Viatge al cicle menstrual.

L’activitat s’ha pensat per dotar d’una perspectiva realista de les relacions sexuals i la pornografia, i oferir eines per contrarestar la imatge que ofereixen els continguts pornogràfics audiovisuals, ja sigui a les xarxes socials o a la televisió. L’activitat serà totalment gratuïta i no cal inscripció prèvia.