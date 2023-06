Les obres de millora de l'entrada, els lavabos i els vestidors de les piscines municipals de Solsona encaren la recta final davant la proximitat de l'inici de temporada, que comença el pròxim 25 de juny. Tot i que el pressupost municipal d'aquest any preveia inicialment una inversió de 250.000 euros per reduir el vas de la piscina gran, l'obra s'ha hagut de desestimar i ajornar, en tant que el cost era notablement superior. D'aquí que s'hagi replantejat la inversió amb les actuacions de millora dels serveis que s'estan acabant d'executar.

La regidora d'Urbanisme i Obres Públiques, Rosó Barrera, explica que es va demanar pressupost a diverses empreses per reduir el vas de la piscina gran, que consta d'uns quatre metres de fondària, "amb l'objectiu de millorar la seguretat i ser més eficients en el consum d'aigua". No obstant això, assenyala que l'elevat cost de l'obra els va obligar a reconsiderar la inversió amb altres obres de millora "que també són necessàries per a l'equipament".

D'aquesta forma, els treballs s'han centrat en la creació d'una entrada més accessible, sense escales, i més directe des del carrer. A la banda esquerra de l'entrada, hi haurà una taquilla i, a la dreta, nous vestidors i lavabos adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa als voltants de les piscines, s’ha millorat l’espai enjardinat i s’han plantat vuit moreres més, una espècie d’arbre de creixement ràpid, per ampliar les zones d’ombra. Així mateix, se segellaran esquerdes per on es registrin fuites d’aigua.

Una altra de les actuacions previstes era millorar els acabats del vas de la piscina. Finalment, però, només s'ha pogut repintar una franja d'un metre des de la superfície, atès que no s'ha pogut buidar completament la piscina davant del decret de sequera. Malgrat les mesures d'excepcionalitat per la manca d'aigua, l'Ajuntament de Solsona preveu oferir el servei de les piscines municipals amb normalitat al llarg de l'estiu.

Mentre finalitzen les obres a contrarellotge, l’Ajuntament ha obert aquesta setmana les inscripcions a les activitats ludicoesportives per a infants i joves de 3 a 16 anys, que començaran el dia 26. Dins del programa ludicoesportiu es manté l’oferta dels últims estius, però s’allarga una setmana més, fins al primer de setembre. Funcionarà de dilluns a divendres des de les nou del matí fins a la una del migdia, i combinarà els cursets de natació amb la pràctica de diferents esports, jocs de taula, tallers, activitats audiovisuals i de descoberta de l’entorn. Les inscripcions es poden fer des de la pàgina web de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a la recepció de les piscines municipals.

Servei de canguratge gratuït

Les famílies també podran fer ús del servei de canguratge gratuït en dues franges d’horari: de vuit a nou del matí i d’una a dues del migdia. Es tracta d'una acció que s’emmarca dins el projecte Entretemps, coordinat per l’àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal, per tal de reforçar els serveis de cura fora de l’horari escolar i facilitar la conciliació de les famílies. Les places també seran limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció a qui ho sol·liciti.