El solsoní Jordi Montanyà Novas, de 14 anys, s'ha convertit en un dels compositors de sardanes més joves de Catalunya amb la creació de la peça Quinze primaveres. Es tracta d'una sardana que va compondre com a regal d'aniversari per una amiga, però que ha tingut més recorregut de l'esperat. La composició serà una de les peces que s'inclourà dins del pròxim disc Contemporanis de la Cobla Contemporània i s'estrenarà en un dels seus concerts el 25 de juny, a Canet de Mar.

"Per a mi és un somni fet realitat", destaca Montanyà, que cursa tercer d'ESO a l'escola Arrels de Solsona i estudia trompeta a l'Àtic Taller Musical de Solsona. Aficionat a la música des de ben petit, explica que va decidir compondre una sardana com un regal d'aniversari per a la Berta, "una gran amiga". De fet, destaca que feia temps que es plantejava aquest repte "com un homenatge també a la meva mare, que de petit em portava a ballar sardanes a la plaça Major de Solsona".

Amb aquesta voluntat, va començar l'aventura per crear una melodia partint de la inspiració de compositors de sardanes com Jordi Paulí o Enric Ortí, entre molts d'altres. Durant el procés creatiu, que assegura que va ser força llarg, es va documentar sobre l'harmonització per a cobla i els instruments tradicionals, com ara el flabiol, la tenora o el fiscorn. El resultat és una sardana per a cobla, "pensada per a ser ballada enmig de les places", indica el jove compositor.

Per tal d'entregar la peça a la seva amiga en un format original, va decidir enviar la composició a la Cobla Contemporània per demanar-los si podien interpretar-la i enregistrar un vídeo per a la Berta. La resposta de la formació, que va acceptar la proposta de bon grat, va sorprendre l'amiga, "que va quedar al·lucinada", però sobretot a Montanyà, quan es va assabentar que la seva seria una de les peces que interpretarien en el pròxim concert del 25 de juny, a Canet de Mar. "Una cita que no em perdria per res del món", assegura.

D'altra banda, la formació es planteja incloure la composició de Montanyà en la pròxima edició del disc Contemporanis, en què els músics interpreten sardanes de compositors actuals. El representant de la Cobla Contemporània, Jeroni Velasco, destaca "el gran talent" del jove solsoní. "La seva és una sardana molt fresca i juvenil que s'inspira en els grans compositors de sardanes actuals", posa en relleu Velasco, que augura un futur prometador per al jove músic solsoní.

Montanyà apunta que aquest reconeixement l'encoratja a continuar formant-se en el món de la música i a explorar la creació de noves composicions. De fet, confessa que ja té algunes idees que li agradaria materialitzar més endavant. De cara al futur, reconeix que encara no té clar cap a quin àmbit dels estudis es vol enfocar, però remarca que voldria que la música estigués present en el seu dia a dia, així com les sardanes, que el traslladen directament a la seva infància.

El jove considera que el món de les sardanes genera cada vegada més atractiu entre els joves. En aquest sentit, valora que l'interès que ha despertat la cançó Coti x coti del grup The Tyets per ballar sardanes és positiu "perquè acosta les noves generacions a una tradició que estava quedant en l'oblit, però que ara està ressorgint de nou".