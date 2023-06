Desenvolupar un nou sistema que permeti als clients que compren productes de fusta rastrejar el seu origen fins als arbres del bosc dels que van ser fets. Aquest és l'objectiu de Sintetic, un projecte innovador destinat a oferir un esquema integral de gestió de dades per a tota la cadena de valor forestal de la Unió Europea que ha celebrat la seva reunió de llançament a Solsona. Amb un pressupost total de gairebé 9 milions d’euros, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) coordinarà el projecte, que reuneix 21 socis.

El projecte comença uns mesos després de l’adopció d’una nova regulació de la UE sobre productes lliures de desforestació, que exigeix una diligència exhaustiva en la cadena de valor per a tots els operadors i comerciants, al mateix temps que apunta a augmentar la transparència a la cadena de subministrament de la fusta. Quan Sintetic finalitzi en quatre anys, l’esquema podrà rastrejar, al llarg de tota la cadena de valor forestal, arbres, troncs i taules de fusta, utilitzant cinc sistemes de rastreig diferents però integrats.

“Sintetic establirà un sistema innovador per rastrejar productes forestals i interrelacionar les dades generades al llarg de tota la cadena de valor. L’ambició és crear un servei que es pagui gràcies als beneficis econòmics que brinda a tots els actors del sector forestal, però que també pot generar dades i models per protegir i gestionar millor els boscos europeus”, destaca el coordinador del projecte Gianni Picchi, investigador del CNR i investigador adjunt del CTFC.

Del bosc al client

L’ambició de Sintetic és desenvolupar i implementar una plataforma digital que pugui oferir un esquema integral de gestió de dades per a tota la cadena de valor forestal. El nucli del sistema proposat és una solució innovadora per a la traçabilitat completa dels productes forestals, basada en la primera integració de cinc tecnologies d’última generació. La viabilitat dels sistemes es demostrarà en vuit localitzacions, ubicades a Finlàndia (2), Romania (2), Suècia, França, Espanya i Itàlia.

S’assignarà i s’adjuntarà una identificació única a cada element individual que, a la vegada, es transmetrà digitalment a una base de geodades central. Això permetrà rastrejar cada article a mesura que es mou al llarg de la cadena de valor del bosc. El sistema de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) també permetrà relacionar les mesures de rendiment i la producció amb qualsevol punt anterior de la cadena de valor. També s’hi inclouen dades climàtiques històriques, tractaments silvícoles i descriptors de rodals forestals.

Per al funcionament de Sintetic serà fonamental la integració de cinc tecnologies de separades, a saber: identificació per radiofreqüència que permetrà etiquetar arbres en peu i fusta en rotllo, un codi de perforació imprès directament a la fusta amb un martell, un registre CT escàner a la serradora, escàners de visió òptica (empremtes dactilars) i, finalment, després de la producció, un codi de barres/QR que permetrà la identificació durant el procés de venda al menor. L’últim pas és crucial, ja que permetrà a operadors i clients rastrejar l’element de fusta en el producte acabat fins a un bosc específic i un arbre individual.

A part de promoure una adopció generalitzada de tecnologies digitals compartides, els investigadors del projecte esperen que això augmenti el nombre d’àrees forestals de la UE sota gestió activa, el que, a la vegada, millorarà la salut i la productivitat dels rodals forestals. El projecte també té com a objectiu reduir un 5% els costos generals de transport i les emissions de gasos d’efecte hivernacle relacionats, i augmentar el rendiment dels productes de fusta assecada d’alt valor del 20 al 22% del volum de fusta en rollo processada.

Un sistema de seguiment per a tota Europa

El sector forestal de la UE és molt divers. Per afrontar-ho, la plataforma es dissenyarà per acomodar dos escenaris del sector forestal i, en conseqüència, tot el que hi hagi entremig. Per una banda, el sector forestal madur, que es troba al nord i al centre d'Europa, presenta boscos d’alt valor amb bona disponibilitat de dades, sistemes de producció totalment mecanitzats i una cadena de subministrament ben estructurada que inclou serradores modernes equipades amb sensors per a l’avaluació de la qualitat. D'altra banda, el sector forestal, tal com es troba al Mediterrani i a l'est d'Europa, presenta una alta fragmentació de la propietat forestal, inventaris no harmonitzats, serradores petites i micro, i baixos nivells d’inversió i innovació.