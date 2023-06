Solsona ha estrenat aquest cap de setmana una exposició col·lectiva que exhibeix les peces dels alumnes del curs de ceràmica que ofereix l'artista local Sara Reig. Es tracta d'una iniciativa per mostrar els treballs dels aprenents de ceràmica, una disciplina que ha guanyat presència a la comarca a partir de les classes regulars que ofereix la ceramista. La mostra, situada a l'espai del Passeig Pare Claret número 2, es podrà visitar els dies 17, i 23 de juny, des de les 6 de la tarda fins a 2/4 de nou del vespre.

L'exposició recull el conjunt de treballs elaborats al llarg del curs per part d'una quinzena d'alumnes. S'hi poden veure des de peces més escultòriques i artístiques, fins a peces més utilitàries de la vaixella. A banda, la mostra ofereix un recorregut per les diferents tècniques treballades al llarg del curs. Reig explica que la ceràmica "és una disciplina fascinant perquè t'ofereix un ampli ventall de possibilitats per crear, a partir de l'ús de diferents materials, de la seva mescla amb els esmalts o del sistema de cuita, ja que es pot coure amb un forn de gas, elèctric o inclús amb llenya". El procés creatiu dels alumnes i el seu aprenentatge a partir de les diferents tècniques quedarà reflectit en la mostra.

La professora de ceràmica i impulsora de la mostra considera que l'exposició és una oportunitat "per donar visibilitat al treball dels alumnes i difondre l'art de la ceràmica". Des que va començar a impartir tallers a l'espai Cirera, un lloc de treball compartit situat a Lladurs, explica que cada vegada detecta més interès per a la ceràmica. "Tinc alumnes de totes les edats i amb interessos diferents, però tots comparteixen una mateixa passió per la ceràmica, un art que recupera el valor de l'artesania", destaca l'artista.

De fet, recentment, Reig es va endur el premi al Talent Jove que concedeix la Generalitat de Catalunya, en el marc dels Premis Nacionals d'Artesania, per la creació d'una vaixella de ceràmica a través d'un estudi tècnic i pràctic sobre les argiles del Solsonès. El seu treball, titulat Salvatge, vaixelles rurals, li va permetre vincular l'art que estima amb el territori on va créixer i on vol desenvolupar la seva professió.