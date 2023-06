La gran quantitat d'informació sobre les característiques dels boscos contrastava fins ara amb la falta d'una radiografia exhaustiva sobre les formacions arbustives. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), situat a Solsona, en col·laboració amb el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals (SPIF) del Departament d'Acció Climàtica, ha resolt aquesta mancança amb la creació d'una base de dades que recull la composició i l'estructura dels matollars de Catalunya amb l'objectiu de millorar les prediccions de perill d'incendis i estudiar les dinàmiques de la vegetació enfront de pertorbacions com la sequera.

"La manca d'informació sobre les espècies arbustives sorprèn, tenint en compte que ocupen gairebé el 15% de la superfície forestal de Catalunya", posa de manifest el cap del grup d'ecologia i gestió silvopastoral del CTFC, Pere Casals. L'investigador assenyala que els matollars són unes comunitats "molt interessants per la seva biodiversitat i perquè desenvolupen funcions importants com la protecció del sòl o el segrest de carboni". Alhora, destaca que la quantitat de combustible i les característiques de les espècies vegetals que els conformen fan que "els matollars siguin molt inflamables i generin incendis intensos".

Per aquest motiu, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica va considerar que era necessari disposar d'una base de dades sobre les característiques de les comunitats de matollars distribuïdes pel territori amb la finalitat de millorar la precisió del mapa de risc d'incendis. Durant cinc anys, els investigadors del CTFC han treballat en col·laboració amb el cos d'Agents Rurals per elaborar aquesta diagnosi a partir d'un treball de camp per recollir, parcel·la per parcel·la, les característiques de les diferents espècies arbustives i, posteriorment, traspassar aquesta informació en un mateix document.

La base de dades recull informació sobre la composició, el recobriment i l'alçada d'espècies arbustives de més de 550 parcel·les de 100 m2 recollides en el projecte Combuscat pel cos d'Agents Rurals i complementades amb informació sobre la riquesa específica en 24 parcel·les del projecte MatoSeg. "La informació obtinguda, juntament amb el seguiment del contingut d'humitat de la vegetació, ens permet millorar el coneixement dels matollars pel que fa al potencial comportament dels incendis, i millorar la previsió del perill en aquestes formacions", explica la tècnica del SPIF i coautora de l'article Eva Gabriel.

Casals afegeix que la base de dades, que està disponible en format obert, també permetrà fer un històric de les característiques de les formacions arbustives. "La informació recopilada servirà per fer un seguiment de les dinàmiques de la vegetació davant de pertorbacions com els incendis o la sequera", apunta. D'altra banda, els autors de l’article confien que aquesta informació sigui útil per elaborar mapes de combustible o de contingut de carboni en la vegetació a partir d’informació derivada de satèl·lits o sensors aerotransportats com el LiDAR.