L'Oficina de Turisme de la Vall de Lord ha estrenat un nou mapa de punts d'interès turístic actualitzat. Es tracta d'una de les accions que es va acordar l'any passat, com a part del Pla d'actuacions 2022 de l'Associació de Turisme de la Vall de Lord.

La versió anterior d’aquest fulletó, feta l’any 2018, havia quedat obsoleta en alguns aspectes i detalls. En aquest sentit, s'ha aprofitat per millorar la precisió, principalment, del mapa del nucli històric de Sant Llorenç de Morunys i del seu entorn, amb el qual era difícil situar alguns punts clau de fora del nucli antic, com per exemple l’Ajuntament, el pavelló municipal o el dispensari mèdic.

Pel que fa al mapa de tot l’entorn de la Vall, els principals canvis són sobretot en l’actualització d’alguns camins, la senyalització d’aparcaments que es fan servir bastant sovint (com per exemple al pla de Busa o al peu del Santuari de Lord), o l’afegit de les àrees d’autocaravanes de Guixers-Valls, del Codó i de Sant de Serni del Grau. També s'ha decidit afegir-hi el punt de recàrrega de vehicles situat a Valls, i en el mapa del nucli històric de Sant Llorenç de Morunys, també el punt de recàrrega de vehicles que hi ha situat a la plaça del Mur.

Aquest nou mapa, que ja està disponible en paper a l’Oficina de Turisme des de fa unes setmanes, es començarà a repartir al visitant turista tan aviat com s'esgotin els exemplars del mapa anterior. D'aquesta forma, es calcula que al llarg de l'estiu ja començaran a circular els nous fulletons.