El Tour du Lord preveu generar un milió d’euros per al comerç de la Vall de Lord

El Tour du Lord, la iniciativa cicloturista que consisteix a adaptar el mundialment conegut Tour de França a la Vall de Lord, ja ha arrencat la seva quarta edició, que s'allargarà fins al 15 de setembre. Les bones xifres de participació que s'han assolit durant les primeres setmanes fan pensar als organitzadors que enguany l'impacte econòmic que el projecte genera als comerços de la zona pot arribar a superar el milió d'euros, sumant les tres edicions anteriors.

Fins al moment, el Tour du Lord ha assolit una xifra de 25.000 participacions i un impacte econòmic de 750.000 euros, en benefici dels establiments locals de la zona. "Enguany les perspectives són molt bones, ja que preveiem arribar a superar el milió d'euros generats de forma directa sumant les tres anualitats anteriors", explica un dels impulsors de la iniciativa, Jordi Vallès, que posa en relleu el fet que "el públic ha acollit amb encert la nostra filosofia d'ajudar el petit comerç".

La idea de crear el Tour du Lord va sorgir durant el confinament, quan Jordi Vallès i David Ariño, dos joves de Sant Llorenç de Morunys, van adoptar el compromís d'ajudar el comerç local. "Els establiments estaven molt tocats després de la parada obligatòria, necessitaven una empenta", recorda Vallès. Aleshores els dos joves, que són amants del ciclisme, van pensar en la possibilitat de donar a conèixer la Vall de Lord des del punt de vista cicloturístic, "un paradís de la bicicleta que fins aleshores poca gent coneixia", destaca Vallès.

Amb els objectius principals de donar un impuls al comerç i difondre els atractius cicloturístics de la zona, el Tour du Lord proposa una sèrie d'etapes per la Vall de Lord i els seus voltants. La participació és gratuïta, amb l'únic requisit de fer despesa als establiments locals, com ara carnisseries, forns de pa o inclús restaurants. Tot i això, també hi ha l'opció d'adquirir un passaport que dona accés a una sèrie de recompenses per etapa realitzada, com ara un àpat en un restaurant, un lot de productes en una botiga o un val per accedir en una piscina d'un dels municipis per on transcorri l'etapa ciclista.

Durant els quatre mesos de durada del Tour du Lord, els participants poden fer fins a set etapes per a bicicleta de carretera i quatre en versió de muntanya. De fet, enguany els recorreguts per la modalitat BTT o Gravel dupliquen l'oferta respecte als anys anteriors. Una altra de les novetats és que en aquesta edició s'ofereixen tres nivells per a cadascun dels recorreguts, en una escala que els situa com a fàcils, moderats o difícils, amb la voluntat d'atreure un públic més ampli.

Els organitzadors es mostren satisfets per haver estat capaços de difondre els atractius cicloturístics de la Vall de Lord més enllà de la comarca, tenint en compte que el 80% de la participació és de l'àrea metropolitana. "Molts han conegut pobles del Solsonès que fins ara desconeixien, però també de comarques veïnes com el Berguedà o l'Alt Urgell", assenyala Vallès. De fet, la clàssica de ciclisme que el Tour du Lord celebra a la primavera va tenir com a epicentre Montmajor, al Berguedà, mentre que la primera de les etapes, coneguda com la 'Gran Départ', va partir de la Seu d'Urgell.

"El fet d'expandir la iniciativa cap a les comarques veïnes ens permet sumar més complicitats, però el nostre propòsit és no allunyar-nos dels nostres orígens, que es troben a la Vall de Lord", assenyala Vallès. L'objectiu del Tour du Lord, recorda, "és oferir un retorn als comerços que donen vida als municipis a partir d'un projecte esportiu que és capaç de portar una gran quantitat de persones en pobles que sovint no superen els 1.000 habitants". En aquest sentit, remarca que volen créixer, "però sense perdre la nostra filosofia".