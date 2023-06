Solsona acomiada els regidors sortints

Solsona ha acomiadat aquest vespre en el darrer ple municipal d'aquest mandat els set regidors que deixaran de formar part de l'Ajuntament. Durant l'acte, que ha estat molt emotiu, els edils han recordat els millors moments del seu pas per la política local. Es tracta de Sara Alarcón, Isabel Roca, Ramon Xandri i Rosó Barrera, d'ERC; César García, de Junts; Òscar Garcia, de la CUP; i Mohamed El Mamoun, del PSC.

Probablement, ha estat un dels plens més distesos que s'han viscut en la darrera legislatura. Més enllà de les diferències polítiques, l'alcaldessa en funcions, Judit Gisbert, i els portaveus de tots els partits han aprofitat per agrair la feina ben feta per part dels regidors sortints al davant dels amics i familiars que no s'han volgut perdre la cita. Tampoc hi ha faltat l'exalcalde de Solsona, David Rodríguez, que va iniciar la darrera legislatura.

La primera a intervenir ha estat la regidora d'ERC Sara Alarcón, que també ha ostentat el càrrec de presidenta del Consell Comarcal del Solsonès. "Per a mi és un dia molt important perquè acaba una aventura que va començar fa setze anys", ha destacat Alarcón, que ha desitjat "tota la sort del món" a la persona que ocupi el seu càrrec. "A partir d'ara, podré recuperar la persona que vaig deixar enrere quan vaig començar a treballar en política", ha afegit.

La resta de regidors d'ERC també han repassat les seves vivències relacionades amb l'experiència al consistori. "Han estat uns anys molt intensos en què he procurat posar coherència i responsabilitat", ha manifestat Roca. Al seu costat, Xandri ha assegurat que dedicar-se a la política local va ser la millor decisió que va prendre després de jubilar-se, mentre que Barrera ha volgut agrair la feina de la resta de regidors i de tot el personal de l'Ajuntament.

Per la seva part, el regidor de la CUP Òscar Garcia ha assenyalat que han estat "vuit anys molt llargs i feliços en què he procurat treballar per una Solsona socialment més justa". Durant aquest temps, ha explicat que ha viscut "moments emocionants com l'1-O i altres de més durs com la pandèmia". També ha remarcat la conveniència de retirar-se després de dues legislatures "per tal d'afavorir l'entrada de nous perfils amb ganes de canvis".

Una de les intervencions més emotives ha estat la del regidor socialista Mohamed El Mamoun, que haurà d'abandonar la política després de perdre la representació a l'Ajuntament en les darreres eleccions municipals. "Vull dedicar un sincer agraïment als ciutadans per haver confiat en mi durant aquests anys", ha destacat El Mamoun, que també ha valorat l'oportunitat de treballar al costat de la resta de regidors.

Finalment, el regidor del grup municipal de Junts César García ha dedicat el seu parlament a reconèixer la professionalitat dels seus companys i a desitjar "sorts i encerts" als nous regidors que a partir d'ara protagonitzaran el curs polític que arrencarà aquest dissabte amb la constitució del nou ajuntament.