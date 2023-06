El candidat de Junts a Biosca, Josep Puig, ha iniciat aquest migdia el seu segon mandat com a alcalde del municipi, després d’un ple d’investidura en què ha obtingut el suport dels 3 regidors del seu grup i del regidor socialista. Per la seva part, el regidor d’Esquerra s'ha abstingut en la votació.

Després de ser investit com a batlle, Puig ha explicat a aquest diari que el seu objectiu és continuar treballant per impulsar els projectes que van iniciar en l’anterior mandat. En aquest sentit, ha destacat que un dels seus principals propòsits és potenciar el turisme al municipi, a partir d’iniciatives com la fira de la Baquiol, que se celebra el pròxim dissabte 24 de juny. Es tracta d’una festa que ret homenatge a una bruixa que va exisitir al poble, coneguda amb el nom de la Baquiol. A partir de una fira d’artesania i diferents activitats culturals, el municipi recorda la seva figura.