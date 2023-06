En un ple d'investidura sense sorpreses, Francesc Riu, de Piteus per Sant Llorenç-Acord Municipal, ha revalidat aquest migdia l'alcaldia de Sant Llorenç de Morunys, amb una clara victòria, tenint en compte que la seva era l’única llista que es presentava en aquests comicis, a diferència de l’any 2019, quan Junts per Sant Llorenç també es va presentar i va quedar com a segona força.

En les darreres eleccions, Piteus per Sant Llorenç va obtenir 391 vots, gairebé 30 més que l’any 2019, quan també es va situar com el partit guanyador de les eleccions. En aquest sentit, Riu feia un agraïment a la ciutadania per haver-lo validat com a batlle, però lamentava que el fet de presentar una sola candidatura va influir en la participació, que enguany es va situar lleugerament per sobre la meitat, amb un 55,53%, mentre que l’any 2019 va ser del 74,10%.