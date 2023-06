Isabel Torres, la candidata d'Ara Torà-Compromís Municipal, formació vinculada a Junts, s'ha convertit aquest migdia en la nova alcaldessa de Torà. La seva investidura ha obtingut el suport dels 5 regidors del seu grup, dels 2 regidors d'ERC i dels 2 restants d'Independents per Torà-Ara Pacte Local, que estaran a l'oposició.

La victòria de Torres suposa un canvi de colors a l'Ajuntament de Torà, on fins ara governava ERC, amb Magí Coscollola com a alcalde. Les darreres eleccions han suposat un clar retrocés pels republicans, que han passat de tenir 4 regidors a tenir-ne 2, mentre que la formació liderada per Torres ha assolit una majoria de 5 regidors.

L'exalcalde de Torà, Magí Coscollola, atribueix la pèrdua en vots i regidors a la desfeta del seu partit arreu del país. Malgrat els resultats, agraeix la confiança de la gent durant els vuit anys que ha estat al capdavant del govern local.

La nova alcaldessa ha explicat en declaracions a aquest diari que es mostra amb ganes "d'impulsar un canvi molt necessari a Torà després de vuit anys de govern d'Esquerra". D'altra banda, Torres es compromet a tirar endavant el procés per materialitzar el canvi de comarca de la Segarra al Solsonès, que avui s'ha aprovat en un ple extraordinari posterior a la seva investidura.