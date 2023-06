El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona digitalitzarà els arxius i documents referents a l'eclesiàstic, historiador i arqueòleg català Joan Serra i Vilaró (Cardona, 1879-Tarragona, 1969), que va viure a Solsona durant una etapa de la seva vida. L'acció s'emmarca dins d'un projecte impulsat pel Departament de Cultura que té l'objectiu de fer més accessible la documentació de Serra i Vilaró partir de l'elaboració d'un mapa virtual i interactiu per mostrar cadascuna de les institucions que disposa de documents relacionats amb la seva obra.

Es tracta d'un personatge que a primera meitat del segle XX va adquirir una especial rellevància en els camps de la història i l'arqueologia per les seves nombroses publicacions. Bona part de la seva trajectòria està relacionada amb la ciutat de Solsona. Allà va estudiar teologia, filosofia i llatí al seminari, va exercir com a capellà de la diòcesi i va assumir la direcció de l'Arxiu Diocesà de Solsona i del Museu de Solsona, on va crear la secció de prehistòria. De fet, entre els anys 1915 al 1925 va dur a terme una intensa tasca d’excavacions prehistòriques a la comarca que es va traduir en un extens fons documental conservat al museu solsoní.

"Estem parlant d'un dels personatges més importants de l'arqueologia catalana durant la primera meitat del segle XX", apunta el director del Museu de Solsona, Carles Freixes, que posa en relleu que bona part de la seva activitat arqueològica es va desenvolupar a Solsona. En aquest sentit, la documentació referent a Serra i Vilaró que es conserva al museu "és espectacular i inclou més de vuit-centes fotografies relacionades amb les excavacions de principis de segle, així com memòries o informació sobre les seves recerques", destaca Freixes. Fins ara, però, explica que tot aquest material no estava digitalitzat ni tampoc existia cap vinculació amb la resta d'institucions que disposen de documents històrics sobre Serra i Vilaró.

Amb l'objectiu de fer accessible aquesta documentació de forma conjunta i homogeneïtzada, el Departament de Cultura ha impulsat un projecte per digitalitzar tant la documentació pròpia de Serra i Vilaró, com aquella relacionada amb l'arqueòleg i que es troba dispersa en diverses institucions repartides per tot Catalunya. Així doncs, a través de la plataforma d'Arxius en Línia es podrà donar accés a documentació tan diversa com plànols d’excavacions, anotacions, correspondència, dibuixos o manuscrits, que corresponen a gairebé 10 metres lineals, i al voltant de 4.000 fotografies en diversos suports i formats, des de plaques de vidre, fins a positius en paper.

La primera fase del projecte s'ha centrat en la identificació general dels centres amb documentació relativa al mossèn i del volum d'aquesta. Des del primer moment, el Departament de Cultura va comptar amb la participació activa de l'Arxiu Històric de Tarragona, l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, l'Arxiu Històric de Cardona, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i l'Arxiu Diocesà de Solsona. Al llarg de la primera fase, s'han anat identificant més centres que podrien formar part del projecte, com ara l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona o el Museu Arqueològic de Catalunya.

La segona fase d’aquest projecte, que s'ha iniciat recentment, consisteix a identificar de forma més detallada les tipologies documentals que configuren aquest projecte amb l’elaboració de descripcions, digitalització selectiva d’aquella documentació més rellevant i interessant per a l’usuari, que bé pot ser un arqueòleg, un estudiós de Serra i Vilaró o qualsevol altra persona sense cap mena de connexió amb aquest projecte. Finalment, es vol garantir la preservació dipositant en el Dipòsit Digital els documents digitalitzats i fent una difusió activa per Arxius en Línia i XAC_Premsa, entre altres canals.