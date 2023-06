Biosca s’omplirà de parades, activitats i exposicions per la Festa de la Baquiol

Biosca s'omplirà aquest dissabte de parades d'artesania, concerts i espectacles de cultura popular en la 3a edició de La Baquiol. Es tracta d'una festa que se celebra al municipi amb l'objectiu de retre homenatge a Teresa Guàrdia, popularment coneguda com 'La Baquiol', una bioscana que fa dos-cents anys va ser perseguida i cremada per ser considerada bruixa. Per honorar la seva memòria, es programa tot un dia festiu de fira, amb el poble ambientat per a l'ocasió i amb actes relacionats amb la saviesa popular.

La festa va néixer l'any 2021, en context de pandèmia, per iniciativa d'un grup de bioscans que van decidir organitzar un sopar popular durant la revetlla de Sant Joan ambientat en la història de La Baquiol. "La proposta va tenir tan bona rebuda que vam pensar que calia consolidar la festa", explica una de les membres de la comissió organitzadora, Ester Closa. D'aquesta forma, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Biosca i del Departament de Cultura, van aconseguir crear el que avui en dia ja es coneix com la Festa de la Baquiol. Any rere any, la festa ha atret nombrosos visitants d'arreu de Catalunya. Per revalidar la confiança del públic, enguany la comissió organitzadora ha programat una jornada plena d'activitats culturals i lúdiques, amb una fira d'artesania a la plaça Major, on es podran trobar productes alimentaris i de decoració de proximitat, i una fira d'il·lustradors a la plaça de la Concepció, on es podran veure creacions pictòriques de diferents artistes del territori. L'edició d'enguany també inclourà un circuit d'exposicions inspirades en el temps de La Baquiol. Una de les més destacades serà una mostra de fotografies de bioscans i bioscanes en diferents espais simbòlics del municipi. A banda, la fira es complementarà amb una cercavila, a càrrec dels Grallers de Sanaüja, un espectacle itinerant on regnarà la percussió, un pinta-cares amb la il·lustradora Camil Armas, un espai de jocs infantil o un concert amb la Zarigüella, un trio especialitzat en repertori de rumba. Els organitzadors confien a assolir bones xifres de participació al llarg d'una jornada que convida a descobrir la història de la mal anomenada bruixa, però també del municipi. "La festa es va crear amb l'ànim de donar a conèixer els atractius de Biosca entre els visitants amb la història de La Baquiol com a teló de fons", destaca Closa, que afegeix que cada vegada són més veïns del poble que se sumen a la comissió organitzadora per prendre part d'una de les festes més esperades per al municipi. ‘La bruixa de Biosca’ va existir fa dos-cents anys La Festa de la Baquiol recorda la història de Teresa Guàrdia, una bioscana que va ser perseguida i cremada fa uns dos-cents anys per ser considerada bruixa. Les darreres recerques a l’Arxiu Diocesà de Solsona han permès certificar la seva existència i desmentir algun dels tòpics que rodegen la seva figura. L’imaginari popular la dibuixa com una dona malhumorada i sola, però els llibres sacramentals de la parròquia de Biosca confirmen que estava casada amb Nicolau Baquiol, cognom d’on provindria el seu sobrenom.