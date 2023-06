Esquerra i Junts a Odèn tornaran a governar en coalició durant els pròxims quatre anys. Durant aquest mandat, però, l'alcaldia serà pels republicans, tal com va avançar aquest diari el diumenge, després de l'acte de constitució del nou Ajuntament en què el republicà Albert Solé va prendre possessió del càrrec. D'aquesta forma, no es reeditarà el pacte d'alcaldia compartida amb Pere Vilaginés, de Junts, que van acordar l'any 2019, quan els dos grups van viure un empat tècnic en unes eleccions que els van donar 2 regidors a cadascun.

Els darrers comicis han suposat un canvi en l'equilibri de forces a l'Ajuntament. Odèn-Acord Municipal (vinculat a ERC) s'ha situat com la primera força, amb un suport del 41% dels vots, que els ha donat 3 representants a l'Ajuntament, mentre que Compromís (vinculat a Junts) s'ha quedat com a segona força, amb un 31% dels vots i mantenint els 2 regidors de l'anterior mandat. Pel que fa a Independents per Odèn (vinculat al PDeCAT), també compten amb 2 regidors en la nova corporació municipal, però el seu grup es quedarà a l'oposició.

Després de conèixer els resultats, els postconvergents i els republicans van començar les converses per reeditar un acord de govern que els permetés arribar a la majoria absoluta d'un Ajuntament format per 7 regidors. El principal punt de discussió que ha mantingut les negociacions obertes fins al darrer minut ha estat la possibilitat de reeditar el pacte d'alcaldia compartida que defensava el grup de Junts. Per la seva part, ERC s'hi oposava en considerar que el fet de ser la llista més votada els dona dret tenir l'alcaldia durant els pròxims quatre anys.

Finalment, el grup de Junts, liderat per Vilaginés, ha acceptat la proposta dels republicans i s'ha avingut a formar un govern de coalició per garantir l'estabilitat a l'Ajuntament. Durant els pròxims dies, els grups tenen previst acabar de perfilar l'acord i definir la distribució de les diferents àrees amb l'aprovació del nou cartipàs municipal. En aquest sentit, Solé confia que entre els dos partits "es trobarà l'entesa necessària per començar a treballar per al municipi, tenint en compte que fa quatre anys que governem plegats".

Per a Solé és la segona vegada que exerceix com a alcalde d'Odèn, ja que va assumir el càrrec l'any 2021, després d'agafar el relleu de Vilaginés, el seu soci de govern, que en aquell moment es presentava com a independent. El pacte a què van arribar els dos partits l'any 2019 i que ara han reeditat va deixar al marge l'històric Andreu Alet, de Junts per Odèn, que va ser alcalde durant 36 anys fins a l'entrada de Vilaginés, aleshores sota les sigles d'Agrupació d'Electors Independents, l'any 2015.