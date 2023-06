Les piscines municipals de Solsona obriran aquest diumenge sense que s'hagi pogut acabar de retirar el pòsit terrós del fons. La impossibilitat de buidar el vas de la piscina gran per la situació excepcional de sequera ha complicat les tasques de neteja, que s'han allargat més del previst i han quedat a mitges coincidint amb l'arribada de la calor. Malgrat això, l'equipament obrirà amb normalitat, ja que segons assegura l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, "l'aigua està neta i compleix amb els paràmetres que exigeixen els controls de qualitat".

"Malgrat els treballs intensius de neteja, des de fa setmanes, la piscina no oferirà l'aspecte desitjable", adverteix Gisbert. Davant del risc de no poder obrir les piscines per la situació de sequera, explica que van decidir "actuar amb responsabilitat i no buidar la piscina completament". Per aquest motiu, no s'ha pogut fer la neteja a fons habitual i tampoc s'ha pogut pintar tota la superfície del vas, però la batllessa vol deixar clar que "és una qüestió estrictament estètica, ja que l'aigua està neta". La previsió del consistori és que els treballs de neteja, en els quals intervenen robots de succió i la feina manual dels operaris, es puguin enllestir durant les pròximes setmanes.

Uns espais més accessibles

En els últims mesos, s'han executat diverses obres de millora en les instal·lacions. Les piscines municipals tindran a partir d'ara una entrada accessible, sense escales, i directe des del carrer. A la banda esquerra de l'entrada hi ha la taquilla, que comparteix espai amb el quiosc, i a la dreta, un vestidor adaptat a les persones amb mobilitat reduïda i dos lavabos nous, un dels quals també s'ha adaptat per ser més accessible.

Pel que fa al voltant de les piscines, s'ha arranjat l'enjardinament de l'entrada, s'han plantat vuit moreres més -un arbre de creixement ràpid- per ampliar les zones d'ombra, s'ha instal·lat gespa artificial a la franja dreta, l'única que quedava pendent, s'han substituït les dutxes exteriors, s'han modernitzat els bancs i s'han adquirit para-sols.

Una de les actuacions prevista en el pressupost municipal d'aquest any que s'ha hagut d'ajornar és la reducció del vas de la piscina gran. Es tracta d'una obra que permetria millorar l'eficiència del consum d'aigua i la seguretat, tenint en compte que la piscina gran compta amb uns quatre metres de fondària. L'Ajuntament hi preveia destinar inicialment una inversió de 250.000 euros, però finalment el projecte es va desestimar, en tant que el cost era notablement superior. D'aquí que la inversió es reconsiderés amb les actuacions de millora dels serveis de l'equipament, que s'han culminat durant les últimes setmanes.

Activitats per als infants

Com cada any, les piscines municipals oferiran les activitats ludicoesportives per a infants i joves de 3 a 16 anys, que començaran el dia 26 de juny. Dins del programa, es manté l'oferta dels últims estius, però s'allarga una setmana més, fins al primer de setembre. Funcionarà de dilluns a divendres, des de les nou del matí fins a la una del migdia, i combinarà els cursets de natació amb la pràctica de diferents esports, jocs de taula, tallers, activitats audiovisuals i de descoberta de l'entorn.

A banda, les famílies també podran fer ús del servei de canguratge gratuït en dues franges d'horari: de vuit a nou del matí i d'una a dues del migdia. Es tracta d'una acció que s'emmarca dins del projecte Entretemps, coordinat per l'àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal, per tal de reforçar els serveis de cura fora de l'horari escolar i facilitar la conciliació de les famílies. Les places també seran limitades i s'adjudicaran per ordre d'inscripció a qui ho sol·liciti.