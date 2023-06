Esquerra i la CUP a Solsona han perfilat el cartipàs municipal que definirà la configuració del nou govern per als pròxims quatre anys. El document estableix que els republicans, que fins ara governaven en solitari, es quedaran amb àmbits de pes com Hisenda i Administració o Urbanisme i Obres públiques, mentre que els cupaires, que entren per primera vegada a l'executiu des de la seva irrupció a la política local l'any 2015, assumiran àrees com Habitatge i Cultura.

D'una banda, els republicans disposaran de la primera, tercera i quarta tinença d'Alcaldia. Pel que fa a les regidories, Judit Gisbert, a més de l'alcaldia, capitanejarà la regidoria d'Hisenda i Administració; Joan Parcerisa assumirà les regidories d'Urbanisme, Serveis Municipals, Esports i Noves tecnologies; Maria Moumen es responsabilitzarà d'Afers socials, Feminismes i Transparència; Ramon Montaner seguirà al capdavant de Desenvolupament Local, Medi Ambient i Parc i Jardins i, finalment, Esther Espluga, serà la regidoria de Governació, Educació i Salut. D'altra banda, els cupaires ostentaran la segona tinença d'Alcaldia i, en conseqüència, formaran part de la Junta de Govern Local, que es reunirà de forma setmanal. Respecte al repartiment de les regidories, la portaveu d'Alternativa per Solsona-CUP, Pilar Viladrich, serà la nova regidora d'Habitatge, Infància i Participació, mentre que el cupaire Albert Colell s'ocuparà de Cultura, Joventut i Comunicació. A més de les àrees ja esmentades, els diferents regidors també seran titulars de les diferents regidories de barri. El document que formalitza l'acord de govern entre les dues formacions també defineix els principis de l'acció de govern. Entre els principals objectius, destaca la voluntat de "treballar per una mobilitat sostenible, ampliar l'oferta d'habitatge de lloguer, implementar mecanismes per fomentar una fiscalitat justa, incrementar la participació de la ciutadania en la vida de la ciutat, impulsar polítiques de transició energètica, una visió de ciutat inclusiva i cohesionada socialment i garantir una ciutat viva". Partint d'aquests propòsits, les accions que vol impulsar el nou equip de govern són la creació d'una oficina de l'habitatge, la suspensió de l'atorgament de llicències d'allotjaments turístics, el desenvolupament del nou polígon de Santa Llúcia, el foment de les polítiques de transició energètica, l'adequació del tram urbà de la ribera com a pulmó natural de la ciutat, la construcció d'un casal jove municipal o la creació d'una aplicació mòbil que permeti la comunicació i la participació directa de la població.