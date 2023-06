Reduir residus en la compra és possible també per part dels consumidors, per exemple amb l’ús d’elements reutilitzables per a l’envasat o el transport dels aliments. Per això, aquest dimecres l’Ajuntament de Solsona engega una campanya amb el repartiment gratuït de lots de senalles i carmanyoles. És una de les actuacions de dinamització del comerç local i el mercat subvencionades pels fons europeus Next Generation.

Si es compra a granel o amb productes frescos que s’envasin directament amb recipients que es portin de casa, es redueix l’ús de plàstics i altres envasos d’un sol ús. Un consum més responsable en aquest sentit és el que vol fomentar la campanya de l’Ajuntament de Solsona que porta per lema Reutilitza en la teva compra. La principal actuació és el repartiment de 530 lots formats per una senalla de palma i tres carmanyoles hermètiques de plàstic reutilitzable de mides diferents. Aquests lots es lliuraran gratuïtament a partir d’aquest dimecres i fins que s’acabin a les persones empadronades al municipi (com a màxim un per família) que portin tres tiquets de compra al petit comerç alimentari solsoní. El lliurament es farà al vestíbul del consistori de deu a dues i de cinc a set de dimecres a divendres i a l’OAC municipal en l’horari habitual a partir del dilluns 3 de juliol. Dins la senalla també s’inclou un fulletó amb consells sobre les condicions amb què s’han d’utilitzar els envasos a fi de mantenir la seguretat alimentària de la compra. Si es va a comprar amb carmanyola cal que estigui neta, esbandida i eixuta, sense esquerdes, taques o impureses i que es tanqui amb una tapa. Entre altres recomanacions, també cal evitar el contacte entre aliments diferents o incompatibles, portar els aliments frescos de seguida a casa i guardar-los a la nevera o al congelador. Així mateix, des de l’Agència de Desenvolupament Local s’ha informat d’aquesta acció les botigues d’alimentació, i se’ls recorda que tenen el dret de rebutjar l’ús de recipients que considerin que no reuneixen les condicions higièniques adequades. Igualment, se les informa que el personal de l’establiment queda exempt de la responsabilitat dels problemes de seguretat alimentària que es puguin derivar d’una mala manipulació dels envasos per part de la clientela. La distribució de senalles i carmanyoles s’emmarca dins les propostes de sostenibilitat i comerç que s’han començat a treballar els darrers mesos amb assessorament individualitzat en botigues d’alimentació que s’hi han mostrat interessades i amb les quals es continuarà col·laborant en un futur per incentivar la reducció de residus. És una de la vintena d’actuacions per dinamitzar el comerç local i el mercat de Solsona del projecte integral iniciat l’any passat sota la coordinació de l’Agència de Desenvolupament Local i subvencionat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme amb fons Next Generation.