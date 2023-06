Pinós obrirà el local social de Vallmanya reformat el setembre

Pinós última els treballs per rehabilitar el local social del nucli de Vallmanya amb la idea d'obrir-lo a la tardor. Es tracta d'un equipament que des de feia cinc anys estava en desús. Per aquest motiu, el consistori va projectar la reforma del local, així com de l'habitatge municipal adjunt, amb l'objectiu de tornar a posar en marxa aquest espai de trobada per als veïns i, alhora, donar una oportunitat de feina i d'establir-se al municipi a una nova família.

Les obres, que es van iniciar el gener, han permès adequar el local social per tal que compleixi les normatives actuals. Per exemple, s'han adaptat els lavabos per fer-los més accessibles a les persones amb mobilitat reduïda i s'ha millorat l'eficiència energètica del conjunt de l'edifici, així com l'aïllament tèrmic i acústic. D'altra banda, s'ha rehabilitat l'habitatge que hi ha annex a aquest espai a partir d'un ajut de 43.970 euros, inclòs en el programa de mobilització d'habitatge en el món rural de la Generalitat. La previsió del consistori és acabar les obres a finals d'aquest mes i obrir el local social al públic a partir del setembre, durant el cap de setmana de Festa Major. "La idea és que l'espai el regenti una família amb fills que pugui instal·lar-se al pis rehabilitat annex al local", apunta l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, que considera que la reobertura d'aquest espai "permetrà donar vida al nucli de Vallmanya". El projecte de reforma del local social ha comptat amb un finançament de 138.676 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat i de 47.561 euros de fons propis de l'Ajuntament de Pinós.