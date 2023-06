Els mesos de juliol i agost la música irromp en places, espais emblemàtics i equipaments culturals de la capital del Solsonès. Un concert de la Cobla Marinada obre el divendres 7 de juliol la 21a edició del programa Solsona dona la nota, que s’estrena amb el 42è Cicle de concerts d’estiu. L’oferta d’enguany consta de 34 actuacions, més de la meitat de les quals són d’entrada lliure.

La regidoria de Cultura, l’Orfeó Nova Solsona, l’AIMS Fundació i Joventut Solsonina forneixen de convocatòries musicals totes les setmanes de juliol i agost amb música de cobla, de cambra, jazz, rock i pop, sardanes i revetlles. Hi col·laboren l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Turisme Solsonès.

Com és habitual, Solsona dona la nota s’estrena amb el Cicle de concerts d’estiu, coorganitzat per l’Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura. Està programat per a tots els divendres de juliol, excepte el 14, a dos quarts de deu del vespre. El primer serà en un nou escenari, la plaça de Palau. La reconeguda Cobla Marinada torna a la ciutat sota la batuta d’Alfons Reverté amb un concert que combinarà obres de clàssics com Antoni Ros-Marbà, Eduard Toldrà, Joaquim Serra o Juli Garreta amb composicions contemporànies d’autors com Marc Timón i Francesc Cassú. Tampoc hi faltarà La sardana de Solsona, de Joan Roure, i l’Elegíaca, del solsoní Albert Fontelles-Ramonet, flabiol de la cobla badalonina.

Per a la segona proposta del Cicle de concerts d’estiu de Solsona, el 21 de juliol, s’aposta per la música de cambra de The Delightful Pocket Company – Meravellosa Companyia, un conjunt format per orgue, trompeta i oboè. Es caracteritza per la recerca constant de noves propostes artístiques a partir de la música antiga amb instruments històrics i la recreació i adaptació de tot tipus de música. Actuaran als claustres de la catedral.

La darrera cita d’aquest primer programa serà jazzística i la protagonitzarà Alba Careta Group el 28 de juliol al teatre comarcal. La trompetista, cantant i compositora avinyonenca molt vinculada a Solsona, distingida recentment amb el Premi Alícia al talent emergent, interpretarà amb la banda el seu tercer disc, Teia (Segell Microscopi, 2023). L’artista descriu el seu últim treball com un acte de rebel·lió interna entre entendre què és el que se’ns imposa i el que realment volem per a nosaltres; l’experiència d’assumir que a vegades la intuïció i l’esforç són la flama que ens guia per trobar el propi camí.

Sardanes i revetlles

Paral·lelament, el juliol s’enceta la temporada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona davant del portal del Castell. N’hi haurà els dissabtes 8 i 22 de juliol i 26 d’agost i el dimarts 15 d’agost. També a partir del 8 de juliol, coincidint amb la festa de Sant Cristòfol, els amants del ball són convocats a les revetlles d’estiu setmanals de la plaça del Camp a partir de dos quarts d’onze de la nit. Les amenitzaran Stres Band(8 de juliol), Crystal (dia 15), Joan Vilandeny (dia 22), Marc Anglarill (dia 29), Raül (5 d’agost), Pep i M. José (12 d’agost), Elisabeth Majoral (19 d’agost) i Josep Casellas (26 d’agost). Hi prenen part Amisol, en el servei de taules i cadires, i la Colla Gegantera del Carnaval, en el de bar.

Tribut a El Canto del Loco

Joventut Solsonina torna a organitzar el Cap de Setmana Jove el 15 de juliol. Enguany la festa es tancarà amb un concert a càrrec d’Encanto de Loco, tribut a la banda de pop-rock liderada per Dani Martín que va marcar la banda sonora de tota una generació. Es complementarà amb les versions de La Banda del Coche Rojo i amb l’electrònica de DJ Monty. L’organització informarà de les entrades més endavant al seu compte d’Instagram (@joventutsolsonina).

22è AIMS Festival

La música clàssica senyoreja l’oferta cultural de Solsona del 4 al 20 d’agost. Més d’un centenar de joves talents d’arreu del món i professors de reconegut prestigi internacional participaran al 22è AIMS Festival, que a la capital del Solsonès programa un total de divuit actuacions.

Entre les cites més assenyalades del festival de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona, hi ha el concert de l’Orquestra d’AIMS del 12 d’agost a la sala polivalent, sota la direcció de Jordi Francés, amb L’Heroica de L. van Beethoven, i el del 13 d’agost a la catedral, a càrrec de Johannes Geffert, dins el cicle de concerts inaugurals de l’orgue restaurat. Els preus de les entrades oscil·laran entre els 5 i els 20 euros, amb gratuïtat per als menors de 18 anys i per a tot el públic en el cas dels recitals de 30 minuts que es podran escoltar a la plaça de la Catedral.