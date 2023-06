"Si volem que els pobles petits tinguin futur, hi hem de fer arribar la fibra òptica"

Claustre Sunyer ha revalidat per tercera vegada l'alcaldia de Castellar de la Ribera, el poble on va créixer i on continua vivint, fent-se càrrec de granges de pollastres. Després de tornar a agafar la vara per liderar l'Ajuntament d'un municipi de poc més de cent habitants, considera que és important que els pobles de les zones més rurals treballin per aconseguir els recursos necessaris per desplegar la fibra òptica amb l'objectiu de millorar els serveis i evitar el despoblament.

Com encara el seu tercer mandat com a alcaldessa?

Amb moltes ganes de continuar treballant per la meva gent. Ser alcaldessa en un municipi tan petit es converteix en una feina amb molta proximitat amb els veïns, i això és molt gratificant. Al final, sempre he viscut a Castellar, m’estimo molt aquest entorn i el fet d’estar a l’Ajuntament em permet retornar allò que m’aporta el lloc on visc. Després de vuit anys, em sento còmode en el càrrec, però espero que més endavant surti algun relleu, tenint en compte que als pobles petits sovint costa trobar algú que vulgui estar al capdavant.

Quins són els principals canvis que vol aportar al municipi en els pròxims quatre anys?

Un dels grans reptes és fer arribar la fibra òptica al municipi. Castellar és un poble molt disseminat, de forma que en diversos punts es detecten problemes en la cobertura. El fet de no poder garantir una bona connexió a Internet és una gran mancança, sobretot per aquells veïns que teletreballen, però també per aquells que es dediquen a la pagesia, ja que les granges cada vegada estan més digitalitzades. Actualment, el govern espanyol té sobre la taula un projecte per portar la fibra en zones rurals, però serà feina de l’Ajuntament assegurar-nos que no hi hagi punts que queden descoberts.

L’arribada de la fibra seria una solució per evitar el despoblament?

Sens dubte. En els darrers anys, la població s’ha mantingut força estable, però, si mirem dècades enrere, la corba demogràfica ha anat descendint. Ara tenim l’oportunitat de revertir aquesta tendència, ja que d’ençà de la pandèmia ha crescut l’interès de la gent de l’àrea metropolitana per adquirir i rehabilitar finques abandonades. Tot i això, és important vetllar perquè Castellar no esdevingui un poble dormitori, que hi hagi gent que es continuï ocupant de la terra. Per sort, tenim molts veïns que es dediquen a la pagesia i que coneixen i es cuiden del territori. Per exemple, a l’estiu quan fa molta calor alguns opten per no marxar de vacances per si de cas es declarés un incendi a la zona.

De fet, fa un any un incendi va cremar 329 hectàrees al municipi. S’han pogut recuperar de les flames?

Des que vam viure l'incendi, s’han tallat els arbres que van quedar calcinats i s’han posat proteccions en alguns trams de carretera on els marges havien quedat desprotegits de vegetació. Alhora, hem demanat als propietaris de les finques que tinguin una franja perimetral de 25 metres neta d’arbres. Amb tot, esperem que, de mica en mica, el paisatge comenci a canviar. Fa uns mesos ja van començar a rebrotar les primeres plantes, i això ens dona esperança.

Pel que fa als equipaments, es planteja alguna millora al pavelló municipal?

Recentment, hem demanat una ajuda per posar plaques solars al pavelló amb l'objectiu que se'n pugui beneficiar el mateix equipament, així com el local social annex i l'Ajuntament de Castellar. D'altra banda, també volem millorar les instal·lacions de la pista poliesportiva i renovar el mobiliari i els electrodomèstics del local social, que és un dels principals punts de trobada per als veïns.

Anys enrere Castellar havia tingut escola. En un futur, els agradaria recuperar-la?

Originàriament, la casa que avui acull l'Ajuntament era l'antiga escola que es va obrir a principis de segle XX, de la qual ara només es conserva una aula que serveix com a museu. D'ençà del seu tancament, no s'ha tornat a obrir i la majoria d'infants del poble van a l'escola a Solsona. En aquests moments, no és una proposta que estigui sobre la taula, però estaria bé demanar als veïns si consideren que seria una oportunitat per al municipi, ja que cada vegada hi ha més famílies que busquen educar els seus fills en un entorn més rural.