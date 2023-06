Una vintena de botigues de Solsona començaran a partir del dilluns vinent a servir comandes a la població que les demani a través del nou mètode de recollida de la compra basat en unes taquilles intel·ligents. Es tracta d'un sistema pensat per ampliar els serveis a la ciutadania fora de l’horari comercial.

Comerç a tota hora és el lema del sistema de recollida de la compra Clica i recull, que s’activa mitjançant les vint taquilles intel·ligents, dotze de les quals són refrigerades, instal·lades a l’aparcament de les Moreres. És una actuació de l’Ajuntament, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, oberta a tot el petit comerç de la ciutat per contribuir a la seva modernització i, indirectament, facilitar una ampliació de l’horari comercial alineada a una major conciliació laboral i familiar i als nous hàbits de consum. L’Agència confia que s’hi vagin adherint més botigues.

Carnisseries i xarcuteries, una fruiteria, dietètiques, una botiga de congelats i una ferreteria són alguns dels establiments als quals ja es podran fer comandes per recollir a les taquilles. La llista de comerços adherits, que es va actualitzant, es pot consultar aquí.

Quatre passos

Cada vegada que es vulgui utilitzar aquest servei, primer caldrà reservar la taquilla mitjançant el web https://clicairecull.jocomproasolsona.cat/ –es poden fer diverses comandes en un únic armariet o bé reservar fins a un màxim de tres armariets. A continuació, es podrà fer la comanda al comerç per WhatsApp o per telèfon (la primera vegada, caldrà deixar un correu electrònic), i pagar-la mitjançant Bizum o targeta (TPV virtual). Una vegada la compra sigui a la taquilla, es rebrà un correu electrònic amb un codi per recollir-la.

22 hores per recollir la comanda

Les reserves i comandes estan pensades per fer-se un dia per l’altre i recollir-se a partir de les dues del migdia de l’endemà. Es disposa de 22 hores per recollir la compra (fins a les dotze del migdia de l'endemà). En cas que no es reculli, serà retornada al comerç. Qui vulgui fer comandes urgents, per al mateix dia, ho podrà gestionar directament amb l’establiment.

Repartidor amb ciclomotor

Durant el primer any de funcionament de les taquilles, l’Ajuntament facilita el servei amb una persona de Volem Feina que transportarà les comandes diàriament amb un ciclomotor elèctric refrigerat. De totes maneres, els establiments que ho vulguin podran autogestionar el sistema. En una segona fase, a més, aquest punt de l’aparcament de les Moreres es podran fer servir per a canvis i devolucions.

Fidelitzar la clientela i facilitar la pròpia conciliació horària dels botiguers són els principals avantatges pels quals s’ha apostat per les taquilles intel·ligents des de la regidoria de Desenvolupament Local. Aquesta actuació, que ha tingut un cost de 30.900 euros (inclòs el ciclomotor), és una de les més innovadores del projecte global amb què s’impulsa la millora del comerç i del mercat no sedentari de Solsona, subvencionat pels fons europeus Next Generation. Per al primer any, s’ha contractat el servei de repartiment de Volem Feina per un màxim de 14.723 euros.