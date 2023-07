«La idea és formar un govern estable per tenir visió de futur»

La republicana Judit Gisbert (Solsona, 1975) afronta un nou mandat com a alcaldessa de Solsona, després de revalidar l'alcaldia amb el suport dels vots dels regidors de la CUP, amb qui el seu equip ha tancat un acord per governar durant els pròxims quatre anys, amb el compromís de consolidar "un govern fort i estable".

Com ha viscut la seva revalidació com a alcaldessa?

Amb molta il·lusió de poder continuar en el càrrec que l'any 2021 em va delegar David Rodríguez, després de la seva renúncia per assumir una secretaria de la Generalitat. Ara la sensació és diferent, perquè tinc la tranquil·litat d'agafar la vara amb el suport d'un gran nombre de ciutadans que van votar la nostra proposta.

Esquerra va ser la força més votada, però van perdre la majoria absoluta. Quina lectura en fan?

És cert que vam perdre un munt de vots. Per a nosaltres, hi ha dues causes possibles que expliquen els resultats. Per una banda, la caiguda de la participació en les eleccions ens va afectar i, d'altra banda, l'entrada de nous partits i lideratges també va provocar que una part dels votants escollissin altres opcions.

De seguida van tenir clar que les negociacions serien amb la CUP?

Des del primer moment, la sensació que vam tenir és que la CUP era el nostre soci natural per ideologia política. A partir d'aquí, vam fer una primera trobada amb els diferents grups polítics i, posteriorment, vam continuar mantenint les converses amb la CUP. El que teníem clar és que no negociaríem a tres bandes per quedar-nos amb la millor part.

Amb quins criteris s'han acordat el repartiment de regidories?

L'objectiu és crear un govern fort i cohesionat més enllà de la distribució de les carteres. Està clar que cada regidor assumeix uns determinats àmbits, a vegades per preferències o formació, però si no som capaços de crear un equip, serà difícil tirar endavant. La nostra idea és poder treballar de forma transversal i consolidar un govern estable durant tot el mandat, que és molt important per poder tenir una visió de futur i poder programar els projectes.

En l'acord de govern, es comprometen a abordar la manca d'habitatge a Solsona. Comparteixen una mateixa visió sobre el tema amb la CUP?

Tenim una visió d'esquerres que ens fa coincidir en la diagnosi del problema i les possibles solucions. El que sabem és que hi ha una manca d'habitatge a la borsa de lloguer de Solsona i, per contra, tenim aproximadament uns 400 pisos buits als quals cal donar una sortida. En aquest sentit, volem impulsar una oficina d'habitatge on puguin treballar tant tècnics, arquitectes com aparelladors amb l'objectiu d'atendre les necessitats tant de llogaters com de propietaris.

Un dels punts que porten al programa és la suspensió immediata de llicències per a pisos turístics. Hi ha un excés d'habitatges destinats a aquest ús a Solsona?

N'hi ha suficients com per a haver-los de regular. Actualment, tenim 36 pisos turístics, la majoria dels quals concentrats al nucli antic. És una mesura preventiva que adoptem per afavorir que els pisos entrin a la borsa de lloguer i puguin ser per als ciutadans de Solsona, pensant en la necessitat d'habitatge que tenim i que cal resoldre.

En l'àmbit de la indústria, volen fer efectiva l'ampliació del polígon de Santa Llúcia. Amb quins terminis preveuen culminar l'obra?

La previsió és començar les obres l'any 2025. En aquests moments, Incasòl ja està redactant un projecte d'ampliació. Inicialment, havia de ser una única fase d'obres, però finalment es farà en dues fases. La idea és vetllar perquè els terminis es puguin complir. Mentrestant, l'Agència de Desenvolupament Local està fent molta feina per detectar les necessitats de les empreses del territori i saber si n'hi ha d'interessades a instal·lar-se al polígon.

En què es tradueix la seva proposta d'advocar per una mobilitat més segura i sostenible?

Durant els pròxims quatre anys, volem impulsar un projecte que ens serveixi com a punt de partida i que ens indiqui on som i quines possibilitats tenim. Abans de prendre decisions, cal tenir en compte el criteri dels tècnics i saber qui pot sortir beneficiat i a qui pot perjudicar un tall de trànsit rodat, ja que entren en joc els interessos dels comerciants, de la gent gran, de les famílies...

Tenen alguna idea concreta per redibuixar el Camp del Serra, tenint en compte que és un projecte molt reivindicat per altres grups?

Existeix un projecte que redefineix la distribució actual del Camp del Serra que es pot recuperar, però cal tenir en compte que és una obra d'envergadura i es necessita un capital important per tirar-la endavant. Somiar és molt fàcil, però quan estàs al govern t'adones que per fer segons què es necessiten molts diners. L'Ajuntament de Solsona té un pressupost estimat de 10 milions d'euros, per tant, hem de tocar de peus a terra i crear un calendari d'actuacions molt concretes per veure cap a on es pot anar.

El seu partit ha adoptat la proposta de la CUP per crear un casal municipal per a la gent jove. Què me'n pot dir d'aquest projecte?

Evidentment, és una necessitat del municipi i hem de trobar la manera de donar resposta a aquest servei. Durant aquests quatre anys, ens comprometen a aportar solucions per oferir aquest nou espai a la gent jove del municipi. De moment, encara no està definit a on se situarà el nou equipament, però serà una de les prioritats d'aquest mandat.

Un dels punts acordats per formar govern és treballar per fomentar la laïcitat en els espais públics. Això vol dir un canvi de relacions amb el bisbat de Solsona?

Ara per ara, no hem definit cap actuació concreta, però està clar que a Solsona tothom s'ha de sentir acollit siguin quines siguin les seves creences. Més enllà d'això, crec que les relacions amb el bisbat de Solsona, amb qui tenim una relació correcta, no han de canviar. L'Ajuntament i el bisbat coincideixen en molts àmbits, no només en les festes i tradicions, sinó també en institucions com el Patronat del Museu de Solsona. Crec que hem de tenir una relació cordial perquè hi ha diferents aspectes de la ciutat que cal treballar conjuntament i així ho farem.

Com li agradaria deixar Solsona d'aquí a quatre anys?

M'agradaria poder mirar enrere amb la sensació d'haver posat tots els esforços per tirar endavant les propostes. Mai ho faràs bé per tothom, però si podem resoldre la manca d'habitatge, desencallar el projecte del polígon, definir una nova mobilitat per Solsona, garantir el relleu generacional al comerç... Tot plegat seria ideal, però, un alcalde és un alcalde i no pot fer màgia. Només espero poder posar-me al llit i pensar que s'ha treballat per aconseguir tot el que estem convençuts que pot millorar la vida dels ciutadans.