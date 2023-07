Com cada estiu, la regidoria de Cultura de Solsona i l’Associació del Pubillatge Solsoní fan una crida als joves de la ciutat d’entre 16 i 21 anys que vulguin optar a convertir-se en pubilla o hereu de Solsona per Festa Major. El termini per presentar candidatura per rellevar els representants actuals, tant a títol personal com en representació d’una entitat, es tancarà dimarts vinent, 11 de juliol.

A Solsona, formen part de la comitiva d’autoritats de la Festa Major i el Corpus i participen activament en la rebuda de la Flama del Canigó, entre altres actes locals. Però també recorren els Països Catalans durant tot l’any per participar en certàmens d’elecció de pubilles i hereus, i manifestacions de cultura popular diverses, a més de visitar el Parlament de Catalunya i altres institucions. Des del setembre passat, han assumit aquest rol Gal·la Rodelas i Gonzàlez, com a pubilla; Pol Ribes i Tàpia, com a hereu, i Jofre Ariza i Casals, com a fadrí. L’any passat no es va presentar cap altra aspirant que pogués dur la banda de donzella d’honor.

Transmissors de la cultura popular i veu dels joves

A més de descobrir el país i les seves tradicions i teixir amistats allà on van, les persones que es converteixen en ambaixadores de la cultura popular del seu municipi també acaben sent transmissores d’aquest patrimoni entre la població jove. Igualment, els representants del pubillatge tenen ocasions per reivindicar els valors nacionals i polítiques més favorables als joves en àmbits com el laboral, l’educatiu o l’habitatge.

Per participar al procés selectiu de Solsona només cal estar empadronat a la ciutat i tenir entre 16 i 21 anys, edats que permeten prendre part, l’any següent, al certamen d’elecció de la pubilla i l’hereu de Catalunya. Qui hi tingui interès ha de cursar una instància a l’OAC municipal on especifiqui els seus estudis i aficions. Es pot fer presencialment, o bé de forma telemàtica (https://solsona.eadministracio.cat/dossier.0).

El procés selectiu es durà a terme la setmana del 17 de juliol amb una part escrita, que consistirà en preguntes obertes i de tipus test de cultura sobre Solsona, Catalunya i general, i una entrevista personal. L’acte oficial de relleu de bandes i faixes se celebrarà el 7 de setembre a la tarda.

“Una gran família”

Per a Gal·la Rodelas, aquest any de pubillatge ha suposat un canvi en la seva vida, ja que ha tingut ocupats la major part de caps de setmana. “També ha representat conèixer gent, gran part del territori català i les seves tradicions”. La diversió i germanor són components que fan memorable l’experiència. “Sentir que tinc casa a molts llocs és un privilegi”, afegeix. Pol Ribes es refereix al pubillatge com “una gran família”. “Hem recorregut tota Catalunya, des de Figueres fins al Camp de Tarragona passant per Lleida i Barcelona, i tenim molt bons records amb amistats d’arreu”, destaca.

Tot i que anualment es convoca el procés d’elecció dels representants locals del pubillatge, l’experiència es pot allargar en cas que siguin escollits en els certàmens nacional o de la Catalunya Central. Així, l’hereu solsoní del 2021, Marc Vilà, encara llueix la faixa amb el títol d’hereu de les comarques lleidatanes.

Cada vegada costa més garantir el relleu en el pubillatge, a Solsona i al conjunt del país. La pubilla i l’hereu proclamats l’any passat consideren que aquesta és una tradició massa desconeguda entre el jovent, “perquè no té tota la informació sobre què és i què significa el pubillatge”. “L’experiència no es pot comparar amb cap altra: conèixer territori, tradicions i persones d’arreu és difícil que es pugui fer d’una altra manera”, conclou la Gal·la. Tant ells com Jofre Ariza conviden els joves a viure l’experiència i s’ofereixen a parlar-ne amb qui faci falta.

A la capital del Solsonès aquesta tradició, estretament vinculada al Corpus i la Festa Major, acumula 54 anys d’història. Durant tots aquests anys, la popularitat del pubillatge ha fluctuat entre alts i baixos i ha fet introduir alguns canvis. Així, el 2010 es va obrir la convocatòria a les noies que s’hi volguessin presentar a títol individual, i no exclusivament a les representants d’entitats. La novetat més remarcable va ser la incorporació de les figures de l’hereu i els fadrins –inicialment dos– el 2017. Des del 2018, s’escullen una pubilla, un hereu, una donzella d’honor i un fadrí. Des de l’Associació del Pubillatge Solsoní s’intenta vetllar per la pervivència de la tradició.