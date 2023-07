La fiscalia de Lleida investiga la regidora de Torà Mercè Valls (Ara-Pacte Local), que va ser alcaldessa del municipi entre el 2015 i el 2019 i pròximament es convertirà en consellera comarcal del Solsonès, per haver retirat presumptament 2.878 euros del compte bancari de l'Associació de Municipis de la Vall del Llobregós, entitat que va presidir mentre era batllessa i que es va fundar l'any 2010 amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament socioeconòmic d'aquest territori.

El cas, que ha avançat el Diari Segre, ha aparegut arran d'una denúncia que va interposar l'Ajuntament de Torà el mes de maig després de descobrir que l'últim extracte de l'entitat, que està domiciliada a l'Ajuntament, tenia el saldo a zero. L'alcalde d'aleshores, Magí Coscollola, explica a aquest diari que es va dirigir a l'oficina bancària i allà va comprovar que l'exalcaldessa, amb qui Regió7 no ha aconseguit contactar, havia presentat una acta suposadament falsa que l'avalava per retirar els diners de l'associació.

Coscollola apunta que, malgrat que l'associació encara no havia fet els canvis de noms habilitats per accedir al compte corrent, "Valls no tenia autoritat per accedir-hi, ja que el 2016 va deixar de presidir l'entitat i, en qualsevol cas, la cancel·lació del compte bancari hauria d'haver estat consensuada amb la resta de municipis implicats". Per això, l'Ajuntament de Torà va decidir presentar la denúncia a la fiscalia per uns suposats delictes de falsedat documental, apropiació indeguda i usurpació de funcions.