El pla d’envelliment al Solsonès fixa com a prioritat un reforç dels serveis a les zones rurals

Crear centres de serveis mèdics de proximitat i ampliar el servei del transport públic al conjunt del Solsonès. Són les principals actuacions que planteja el Pla comarcal d'envelliment km0 del Solsonès. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal que ha servit per detectar les necessitats de la gent gran de la comarca i definir unes accions estratègiques que s'hauran de desenvolupar en els pròxims anys amb l'objectiu d'afavorir que la gent gran pugui envellir dignament en un entorn rural.

Les accions proposades en el pla tenen com a base una diagnosi sobre l'envelliment a la comarca del Solsonès que es va iniciar a finals de l'any 2022 i que ha permès aproximar-se a la situació de les persones de més de 65 anys de la comarca a partir de sessions participades en diferents municipis. La diagnosi, que s'ha elaborat amb la participació de la cooperativa Raiels, ha tingut en compte els diferents interessos i situacions de les persones grans, així com el caràcter rural de la comarca.

"La voluntat del projecte és donar resposta a les necessitats actuals i de futur davant del progressiu envelliment de la població", posa de manifest el conseller de Drets Socials, Xavier Castellana, que indica que actualment el 20,9% de la població de la comarca té més de 65 anys, una xifra que se situa gairebé dos punts per sobre de la mitjana catalana. De fet, la diagnosi posa de manifest que l'any 2046 es preveu que aquest grup de població ja representi el 32% a la comarca, en detriment d'altres grups que aniran perdent pes. De la mateixa manera, el sobreenvelliment, el del grup de persones de 85 anys o més, se situarà en el 21,1% del total, 2,6 per sobre del que representa actualment.

Davant d'aquesta tendència, el Consell ha impulsat la diagnosi per detectar les necessitats de la gent gran en aspectes tan diversos com la salut, el transport, l'habitatge o els drets socials. Una de les mancances que es posen de manifest, a partir de les aportacions de la gent gran, és la necessitat de millorar la proximitat i l'agilitat dels serveis mèdics, la majoria dels quals concentrats a Solsona. De fet, l'any 2021 només l'11% de les atencions dels Serveis Socials Bàsics del Solsonès es van dur a terme fora de Solsona. D'altra banda, un altre dels aspectes tractats és la conveniència de reforçar el transport públic a nivell comarcal, tenint en compte que més de la meitat dels municipis de la comarca no tenen transport amb línia directa d'autocar fins a Solsona.

Partint d'aquesta diagnosi prèvia, s'ha redactat un Pla comarcal d'envelliment que inclou més de cinquanta accions per millorar la qualitat de vida de la gent gran. Una de les principals línies estratègiques és la millora dels serveis i recursos de proximitat per envellir a casa, en què es planteja l'estudi de les funcionalitats dels espais disponibles de cada municipi per oferir serveis a la gent gran o la creació de centres de serveis de proximitat mancomunats distribuïts per la comarca. Pel que fa a la mobilitat, es proposa un estudi de la viabilitat d'incrementar les freqüències del transport de passatgers entre Solsona i Sant Llorenç de Morunys o una campanya de difusió del transport a demanda.

D'altra banda, el pla aborda altres àmbits com ara l'envelliment actiu i la participació comunitària, a partir d'accions com ara una agenda compartida d'activitats entre els diferents ajuntaments o un programa de caminades per a rutes saludables; la prevenció de la solitud no volguda, amb propostes com un programa de voluntariat o un programa per compartir habitatge entre persones grans i estudiants; o l'accessibilitat als serveis, amb idees com l'impuls d'un servei d'orientació a persones grans per fer tràmits en línia.

Després d'elaborar la diagnosi i el Pla comarcal d'envelliment, el Consell tindrà el deure de cercar el finançament necessari per materialitzar les propostes. En aquest sentit, Castellana destaca que en aquest projecte per garantir un envelliment de qualitat al Solsonès "caldrà implicar tant ajuntaments, com entitats i col·lectius de la comarca". L'acció està subvencionada pel Departament de Drets Socials i amb fons Next Generation amb una partida de recursos disponibles fins al 2027.