«L’escola rural és clau per involucrar els infants en les festes i tradicions locals»

Benjamí Puig (Solsona, 1967) ha revalidat l'alcaldia de Pinell de Solsonès per cinquena vegada consecutiva. El batlle afirma que vol continuar al capdavant de l'Ajuntament "perquè és una feina molt gratificant, sobretot, quan veus que pots millorar la qualitat de vida dels veïns". De cara els pròxims quatre anys, té el repte de treballar amb la resta de municipis de la comarca per facilitar el desplegament de la fibra òptica, implantar un nou model de recollida selectiva comarcal i, a nivell més local, continuar apostant per mantenir oberta una escola que, segons diu, és la clau per mantenir el municipi viu.

Quins objectius es marca per al pròxim mandat? La millora dels serveis de proximitat és un dels principals reptes que tenim al davant. El pronòstic és que cada vegada hi hagi més persones que tinguin més de 65 anys, de forma que és essencial procurar que la gent gran pugui envellir a casa seva, en un entorn rural, amb uns serveis mèdics pròxims. Es tracta d'un tema que s'ha d'abordar amb el conjunt de la comarca, així com la recollida selectiva de residus, a la qual també caldrà donar sortida durant aquest mandat amb un nou sistema que ens permeti incrementar l'índex de reciclatge a tots els municipis disseminats. Un altre dels reptes serà el desplegament de la fibra òptica. L'objectiu és fer arribar la fibra òptica a totes les masies i resoldre la manca de cobertura en alguns punts del municipi. Ara tenim la sort que s'ha obert una convocatòria d'ajuts estatal per al desplegament de les telecomunicacions en zones rurals que ens pot beneficiar. El que hem de procurar des de l'Ajuntament és que no quedi cap punt descobert i fer d'intermediaris amb els propietaris, tenint en compte que la majoria dels terrenys són privats. El que està clar és que no podem deixar escapar aquesta oportunitat, no ens ho podem permetre perquè la millora de la connectivitat pot afavorir el repoblament. Existeix un problema de despoblament a Pinell? A Pinell hem passat de 185 habitants a 205 habitants en pocs anys. Aquest lleuger repunt es deu, en part, al fet que l'Ajuntament ha fet de mediador entre propietaris i possibles llogaters, i així hem aconseguit repoblar unes quantes masies. Tot i això, de les 125 masies aproximadament que tenim al municipi gairebé la meitat estan deshabitades, i una quarta part en runes. En aquest sentit, seria fonamental que la Generalitat atorgués subvencions per a la rehabilitació de masies. La majoria d'ajuts es destinen a habitatges de protecció oficial, però aquesta política acaba beneficiant més les grans ciutats, en detriment dels petits nuclis rurals. Fa uns anys l'escola del poble perillava per la manca d'alumnes. Avui el seu futur està garantit? L'escola va estar a punt de desaparèixer, però, afortunadament, la vam poder salvar. Sembla que ara podem assegurar el seu futur durant uns anys més, ja que tenim noves famílies amb fills instal·lades al municipi. Des de sempre, l'Ajuntament ha apostat per l'escola, perquè sabem que és l'ànima del municipi. Si els infants van a l'escola rural, s'acabaran involucrant més en les festes i tradicions del municipi i això els acabarà generant un sentiment de pertinença que és vital per mantenir el poble viu. De quina forma es vol potenciar la cultura al municipi? Quan em vaig presentar per primer cop a l'alcaldia, l'any 2007, tenia la voluntat de recuperar les festes i tradicions locals que s'estaven perdent. Aleshores no hi havia ningú que estirés del carro. De mica en mica, però, hem aconseguit tornar a tenir unes festes molt participades per als veïns del poble. Amb el temps, la festa de l'allioli o la tradicional aixecada del pi han guanyat popularitat. De fet, un dels reptes és difondre l'interès d'aquestes tradicions més enllà del municipi, ja que avui en dia Pinell és un poble encara força desconegut.