Arriba la tercera edició del Festival de Senderisme del Solsonès el cap de setmana del 16 al 17 de setembre, amb rutes guiades a peu i altres activitats que permeten conèixer el patrimoni cultural, natural i gastronòmic de la comarca.

El Solsonès és un territori rural de masies centenàries, planes agrícoles, boscos frondosos i relleus abruptes. Aquest festival celebra l’edició d’enguany amb itineraris a peu dedicats a l’arquitectura de pagès, els camins de l’aigua o el pont del Quebradís, combinant rutes d’interès geològic amb passejades culturals. A més, coincideix amb l’inici de la brama del cérvol.

El dia 16 de setembre a les nou del matí comença la primera ruta de senderisme al municipi de Guixers, passant per la vegetació del riu de la Vall de Lord per anar al Pont Quebradís, un pont natural de travertins d’uns 20 metres de llarg on per dins flueix el cabal d’aigua. A la mateixa hora té lloc una ruta circular guiada pel municipi de La Coma i La Pedra. Sortint del nucli, s’agafarà un camí que transcorre el bosc i condueix a la casa del Pujol del Racó, una masia senyorial datada entre els segles XVII i XVIII.

El dia 17 de setembre, també a les nou, s’iniciarà la ruta titulada El camí de l’aigua, “El batec del Cardener”, a càrrec de Sàmara Solsona i Solsona Experience. Un recorregut que anirà del Molí dels Cups fins al Molí de Ratavilla, seguint el riu i aprenent la història que té en el territori.

Entre les activitats paral·leles a les rutes, destaquen un taller d’anellament d’ocells i de recerca de papallones i espiadimonis, el dia 16 a les basses de Brics, Olius, organitzada pel Grup de Natura del Solsonès i el Centre d’Estudis Lacetans. El mateix dia a les sis de la tarda començarà a Solsona una activitat guiada a càrrec de Sàmara Natura i Astrosolsonès titulada “Vesprada de Cèrvols i Astronomia”. I l’endemà, a les deu del matí, hi haurà un taller de cuina al restaurant del Miracle acompanyat d’una visita autoguiada al santuari, al municipi de Riner, pel qual les places ja estan exhaurides.

El Festival de Senderisme del Solsonès compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i es troba dins el Festival de Senderisme dels Pirineus que va néixer el 2016 inspirant-se en els walking festivals dels països centreeuropeus, on ja estan molt consolidats. El seu objectiu és fomentar el senderisme com una activitat turística saludable, responsable i de proximitat.

Les inscripcions i el programa es poden trobar al web de Turisme Solsonès.