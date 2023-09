"La trobada ha estat un èxit. Tots els participants han acabat molt satisfets de les jornades que els hem preparat", valora el responsable de l’associació Deixant Empremta, Nil Ballarà Junyent. Durant tota la setmana passada, 32 joves d’entre 18 i 30 anys vinguts de 6 països s’han torbat a Sant Llorenç de Morunys per intercanviar-se vivències amb l’objectiu d’aprendre del món rural des de cultures diverses. "Hem pretès promocionar el món rural a través de l’art d’explicar històries, que els joves que es troben en situacions vulnerables hi trobin oportunitats", vha explicat el responsable de l’associació, Nil Ballarà Junyent.

Una de les activitats organitzades i que pretenia, precisament, resoldre les situacions problemàtiques en què es troben a diari els habitants de les zones rurals, és la que va fer la il·lustradora Sònia Genestar (Solsona). Va consistir en crear vuit històries a partir de vuit personatges prototípics i de les vuit tècniques de creació d’històries. Els personatges havien de resoldre els problemes habituals que es troben al món rural, com el despoblament, les males comunicacions, un sistema educatiu de poca qualitat o la llunyania de els infraestructures sanitàries. Per a Nil Ballarà, "malgrat que no tots els participants venien del món rural, hi va haver força coincidència a l’hora de plantejar les solucions, i a partir d’històries ben creïbles".

L’altra activitat que va tenir molt èxit i que va ser "molt participada", segons Ballarà, va ser la trobada amb el viticultor Jordi Molner, de Vinyes del Solsonès - Celler del Miracle. "Primer, els joves ja van quedar parats amb la visió del retaule, i seguidament amb la història personal de Molner i la manera com connecta amb l’art de narrar històries", explica el responsable de Deixant Empremta. Jordi Molner era un enginyer que va decidir deixar la seva professió i "per complir el seu somni" i dedicar-se al món de la viticultura.

L’escultor dels gegants de Solsona, Pau Reig, els en va explicar la història, alhora que els va muntar un taller de fang. I també van escoltar Grian Cutanda, un narrador d’històries que està fent un recull de les que s’expliquen per tot el món i que aporten valor, i que amb el seu projecte "pretén canviar els valores de la humanitat, cap a uns de més sostenibles i responsables", segons Ballarà.

La trobada va acabar divendres de la setmana passaa amb una visita al casc antic i al museu de Sant Llorenç de Morunys i un berenar ofert pels Ajuntaments de Sant Llorenç de Morunys, Guixers i La Coma.

Els participants van ser seleccionats per una entitat de cada país a partir d’un formulari obert a tothom en què els candidats exposaven les seves motivacions i després entrevistats. S’hi van interessar més de 300 joves. La intenció és fer entre dues i quatre trobades l’any al Solsonès, amb temàtiques diferents.

Deixant Empremta va néixer l’any 2019 a Solsona amb l’objectiu de fomentar el voluntariat, la mobilitat internacional i la participació activa dels joves del Solsonès.