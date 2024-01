L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va assegurar a la sessió plenària d’ahir que no s'ha efectuat la compra de cap terreny per construir-hi el nou centre sanitari, quan els membres de Junts i Treballem per Solsona li van demanar més transparència. Gisbert (ERC) va explicar als regidors que quan «el Consell Comarcal mogui la primera peça», fent referència al plantejament del projecte, podran fer-ne «la valoració com a govern». La cap de la CUP, Pilar Viladrich, va traslladar a Regió7 que, en el seu moment [abril del 2023], el Consell va tirar endavant un expedient per a l'adquisició directa dels terrenys, tot i que no va acabar prosperant.

«De forma oficial, no tenim cap petició de modificació de pla parcial, ni de cap altra mena», va exposar Gisbert, un canvi urbanístic que seria necessari si s’opta pels terrenys que tenia compromesos el Consell. Tot i això, va explicar que el Consell va iniciar el procés per demanar un informe als serveis tècnics per conèixer les qualificacions del terreny de Ca l'Alemà. El solar «no és urbà, però és urbanitzable», va assegurar l'alcaldessa durant la sessió plenària, com també que l'òrgan comarcal està informat de les característiques de les terres. Viladrich, que és membre del govern municipal, va advertir en el ple que des del partit es mirarà amb lupa que aquest procés «respecti la legalitat escrupolosament». De fet, quan es va tramitar una proposta de compra del solar, els membres de la CUP tenien indicis que en la documentació relativa hi faltaven justificacions i informes tècnics que estaven previstos per la llei. Per aquest motiu, van recórrer a l'Oficina Antifrau de Catalunya, que va determinar que hi havia indicis que l'expedient no estava ben armat. Elis Colell, cap de Junts per Solsona, va retreure al regidor d'Urbanisme, Joan Parcerisa, les declaracions que va fer a Regió7, en què assenyalava que l'Ajuntament no tenia constància formal de la tramitació del projecte. Colell va afirmar que el consistori «sí que n'és coneixedor», encara que sigui de manera «informal». Marc Barbens de l'agrupació de Treballem per Solsona, va manifestar que la informació referent a aquesta qüestió «es dona amb comptagotes» i considera necessari que es donin explicacions més clarificadores. A més, va assegurar que l'equip de govern ha de tenir constància del projecte del nou centre sanitari perquè «l'alcaldessa es va reunir amb el Consell per parlar d'aquest tema» i «es va demanar un informe» d'aquest. Segons Barbens, aquest projecte és de gran importància, ja que «transformarà Solsona», i no s'acabarà tirant endavant «sense la decisió final de l'Ajuntament». Fonts del Consell Comarcal del Solsonès van assegurar al diari que, en aquests moments, es troba en procés de reunir-se amb representants del Departament de Salut per plantejar correctament el projecte del nou centre sanitari del Solsonès. A més, està estudiant tota la documentació relativa a l’adquisició dels terrenys.