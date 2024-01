L’Escola Agrària del Solsonès acollirà fins a una trentena d’activitats de formació permanent al llarg d’aquest any, adreçades a tots els públics, però més especialment a aquelles persones que es dediquen als sectors rural i forestal. Entre les activitats hi destaca un taller dedicat exclusivament per a dones, en què s’abordarà la mecànica bàsica i la soldadura.

Com ha assegurat la direcció del centre d’estudis, la decisió que aquest taller sigui no mixte respon al fet que es vol assegurar que es crea «un espai segur d’aprenentatge i empoderament, per tal que les assistents s’iniciïn amb confiança en un àmbit que tradicionalment ha estat masculinitzat». A més, han destacat que, en aquests moments, el curs ja ha rebut un gran nombre d’inscripcions. A banda, l’Escola Agrària també organitzarà noves convocatòries d’alguns dels cursos que van tenir una millor acollida durant l’any 2023. Algunes d’elles són la preparació per a la certificació europea de serra mecànica, de la qual se’n proposen tres tandes, les formacions de captura en viu d’espècies depredadores invasores, d’agricultura de precisió o de sanitat i d’higiene en l’àmbit de la caça. Totes les jornades seran gratuïtes i estaran adreçades a tots els públics. Els cursos, en canvi, seran de pagament i estan destinats, especialment, per treballadors en actiu, preferentment del sector agrari, ramader, forestal o rural. Tot i això, si hi ha places disponibles també s’obriran a persones que no estiguin en actiu o que es dediquin a altres sectors.