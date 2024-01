El Govern preveu decretar a partir de dijous l'estat d'emergència per sequera al sistema d'abastament d'aigües del Ter-Llobregat, en la convocatòria extraordinària que ha agendat amb la Comissió Interdepartamental de Sequera. La capacitat dels embassaments d'aquests dos rius es troben a 99,88 hm3 d'aigua, és a dir, per sota del 16% de la totalitat d'aigua que poden contenir. La setmana passada, el Govern va assegurar que no preveia l'entrada en la fase d'emergència en aquests dies, però a causa de l'alarmant situació en què es troben els pantans catalans, s'ha vist forçat a avançar-se en els seus plans.

Tal com ho estableix el Pla Especial de Sequera (PES), amb què el Govern es guia per estipular les restriccions per a l'estalvi dels recursos hídrics, quan els embassaments es trobessin per sota dels 100 hm3 s’iniciaria l’estat d’emergència. Donada la situació, 202 municipis de Catalunya que, en total, suposen a prop de 6 milions de persones, es veuran afectats per les limitacions que establiran un consum màxim de 200 litres per habitant i dia. A més, també es restringirà l'aigua que utilitza el sector de l'agricultura en un 80%, el de la ramaderia en un 50% i dels usos industrials i recreatius en un 25%.

En aquests moments, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el pantà de la Llosa del Cavall, al municipi de Navès, es troba al 17, 1% de la seva capacitat, una xifra que es tradueix en uns 13,71 hm3 quan el seu total és de 80 hm3. L’embassament de la Baells de Cercs té un 20,90% de la totalitat d’aigua que pot contenir, de manera que dels 109,43 hm3 que ha arribat a guardar, avui dia tan sols en té 22,92 hm3. El pantà de Sant Ponç es troba en un estat lleugerament més positiu, ja que està al 27,6%. Tot i això, aquesta dada es tradueix en 6,73 hm3, dels 24,38 hm3 que tindria en unes condicions òptimes.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va assenyalar en la roda de premsa d'ahir que «l'entrada en emergència serà una realitat en els pròxims dies» i que quan arribi aquesta situació detallaran les instruccions d'una forma «clara i concisa» pel conjunt de la població i els diferents sectors que es puguin veure afectats. A més, va assegurar que, en aquests moments, es pot garantir el subministrament d'aigua a la població gràcies a les plantes dessalinitzadores i va manifestar la seva preocupació davant les actuals temperatures, que són «més pròpies de la primavera que d'aquesta època de l'any».

Ajuts per digitalitzar la gestió de l'aigua

El Govern també va anunciar una nova convocatòria de subvencions per promoure la digitalització de la gestió de l’aigua en el món local. Aquests ajuts són finançats pels Fons Next Generation i pretenen pal·liar l’actual situació de sequera que ja es porta allargant des de fa tres anys. Totes les localitats d’entre 5.000 i 20.000 habitants, mancomunitats de municipis, consells comarcals i altres ens de dret públic hi podran accedir, per garantir una millor gestió de l’aigua urbana. Com va assegurar el departament de la Presidència, amb aquestes subvencions es podran impulsar eines o infraestructures que permetin un monitoratge més eficient de la xarxa i de tots els recursos hídrics.