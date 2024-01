Des d'aquest setembre, a Solsona i Cardona s'han començat a impartir nous cicles de grau superior per complementar la seva oferta educativa. Els cursos que s'han estrenat a Solsona són els d'automatització i robòtica industrial i el d'integració social i a Cardona el grau mitjà de gestió administrativa. Aquesta ampliació de l'oferta ha estat possible per la col·laboració dels dos consistoris amb l'Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar), que ha canalitzat la demanda del territori per donar més oportunitats als joves. A més, les administracions han millorat la connexió de transport públic entre els dos municipis, per facilitar el desplaçament dels estudiants per la zona.

Els alcaldes de Solsona i Cardona, Judit Gisbert i Ferran Estruch, respectivament, acompanyats de la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Gemma Boix, i la consellera comarcal d'Educació del Solsonès, Sara Vilches, van visitar els centres dels dos municipis que aquest curs han estrenat cicles de formació professional, l'institut Francesc Ribalta de Solsona i el Sant Ramon de Cardona. Com va assenyalar la directora de l'Adlsolcar, Glòria Domínguez, «el teixit empresarial es va mobilitzar a través de les associacions i amb el suport del pacte de territori, tenir molt present que la formació professional és un pilar decisiu per al desenvolupament de la zona». Amb aquests nous estudis, ja en són tretze els cicles que s'imparteixen a Solsona, Olius i Cardona, encarats als àmbits de la indústria, el medi ambient, els serveis a les empreses i l'atenció a persones. Millora de la connexió de transport públic L'aposta per la formació professional a Solsona i Cardona ha anat acompanyada de l'adaptació del transport a les necessitats de l'alumnat d'estudis postobligatoris. Per exemple, s'ha ajustat lleugerament l'horari de la línia d'autobús entre Solsona i Manresa amb parada a Cardona per facilitar l'arribada als centres educatius en l'horari idoni. Els canvis en la mobilitat territorial «es consideren importants per seguir superant barreres que tenim al Solsonès i Cardona, vinculades a la seva idiosincràsia geogràfica», com va subratllar Glòria Domínguez. En aquest cas, les millores afavoreixen que els joves tinguin recursos formatius propers al seu lloc de residència i així contribuir a «una millor projecció laboral futura».