Solsona ha pres mesures en els darrers mesos per baixar els consums d'aigua que tenia per sobre els nivells autoritzats. Entre les més significatives, reparar fuites importants que hi havia a la xarxa. Durant el 2023, Solsona va tenir una mitjana de consum de 254 litres per habitant i dia, que ha aconseguit reduir fins als 205 litres aquest mes de gener. Això significa que aquest divendres, quan entrin en vigor a Catalunya les mesures de la fase d’emergència per sequera, la ciutat es trobarà al llindar del volum permès. En aquest escenari, la capital del Solsonès té, segons el decret de la Generalitat, una dotació addicional de cinc litres, que se sumen als 200 de límit. Per tant el límit serà els 205 litres.

Amb la intensificació de les restriccions a partir d’aquest divendres, els usos urbans que canviaran a Solsona se circumscriuen principalment a les instal·lacions esportives. Es deixarà de regar el camp de futbol, però es mantindran les dutxes dels vestidors, tot i que “se’n farà un control rigorós de la despesa mensual d’aigua”, segons ha explicat el regidor de Serveis, Joan Parcerisa. El reg de la gespa artificial, entre altres funcions, té la d'evitar que els jugadors no s'erosionin la pell, ja que la gespa la crema. El regidor atribueix part de la contenció del consum d’aigua potable a la reducció de la pressió que s'ha fet des de la primavera passada, especialment en horari nocturn, tot i que el darrer semestre encara hi havia consums massa elevats. La detecció i reparació de diverses fuites "considerables", pot haver estat un element clau en la reducció. L'altre, l'autoregulació dels ciutadans. “Els darrers mesos s’han pogut localitzar punts de pèrdua importants a la xarxa gràcies a nous equips de detecció”, assegura Parcerisa. "A mitjan gener, per exemple, se’n va resoldre dos al sector de la Creu de Sant Joan (Cissa) i al carrer de l’Esdevenidor. Això reflecteix l’esforç intens que es fa tant econòmicament com en recursos humans des del servei municipal d’aigua”, destaca el regidor. Igualment, en un comunicat als mitjans, l’Ajuntament agraeix a la ciutadania l’esforç que està demostrant per estalviar aigua en una situació mai viscuda abans. Tal com va explicar el regidor de l’àrea i primer tinent d’alcaldessa en el darrer Ple, “s’està fent un seguiment exhaustiu del consum entre tots els abonats”. El consistori es va adreçar per escrit el desembre a seixanta llars amb els consums més elevats, així com a les indústries i les explotacions ramaderes per recordar-los les mesures. L’alcaldessa, Judit Gisbert, recorda que “el límit de 205 litres d’aigua per habitant i dia no s’ha de concebre com un volum que tots els ciutadans poden arribar a consumir en l’àmbit domèstic”, sinó que aquesta xifra resulta d’una mitjana que inclou els usos industrials, comercials, agrícoles i ramaders. “Ens hauríem de cenyir als 100 litres per persona”, d’acord amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Paral·lelament, la Junta de Govern Local va aprovar dilluns el text de l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera a partir d’un model tipus de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El text se sotmet a consulta pública al web municipal durant tot el febrer amb la previsió de poder elevar-lo al Ple el mes de març. El nou reglament, que facilitarà al municipi accedir a subvencions de l’ACA, recollirà les mesures extraordinàries que l’Ajuntament pot adoptar en situació de sequera. S’hi inclouen les limitacions particulars, la reducció de la pressió a la xarxa o la realització de talls temporals, entre d’altres, i s’hi estableixen sancions per les infraccions tipificades.