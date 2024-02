Aquest dissabte, dia 3 de febrer, i durant tots els dies del Carnaval de Solsona, del 8 al 14 del mateix mes, l'Ajuntament de Solsona alterarà el servei de recollida de residus porta a porta a les zones més cèntriques de la ciutat per evitar possibles actes vandàlics, com ja es porta fent des de fa dos anys. A més, es reforçarà la neteja intensiva dels carrers amb un l'ajuda d'una màquina hidronetejadora que utilitzarà aigua no potable.

Pels veïns, comerços, bars i restaurants del nucli antic, els passatges d’Antoni Guitart i del Vall Fred, la plaça del Camp, el passeig del Pare Claret i els carrers de l’entorn del casal cívic i la sala polivalent, s'aplicarà un sistema de recollida extraordinari. Pels veïns i comerços s'habilitaran punts de recollida a la plaça de Sant Roc, al Camp del Serra i a l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre (entorn del monument a la sardana) per dur-hi la fracció corresponent de cada dia. Per tant, els residus s'hauran de dipositar entre les vuit i les deu de la nit aquest dissabte, dia 3 de febrer, i a partir de Dijous Gras i fins al Dimecres de Cendra. Als bars i restaurants se’ls recolliran totes les fraccions a les cinc de la matinada els mateixos dies. Aquest dispositiu extraordinari ja es va activar en les dues últimes edicions del Carnaval i la regidoria de Medi Ambient valora que funciona correctament, en tant que considera que està ben dimensionat. Reforç de la neteja urbana Pel que fa a la neteja dels carrers, es veurà reforçada per les festes i es durà a terme cada dia pel centre i l'entorn de la sala polivalent. Segons ha alertat l'Ajuntament, si les temperatures no suposen un risc de glaçada, s’intensifica amb una màquina hidronetejadora que utilitza aigua freàtica, no apta per al consum humà. També s'instal·laran lavabos portàtils, quatre urinaris i tres cabines sanitàries a la plaça de Ribera, a partir del dijous gras i fins al Dimecres de Cendra, per evitar que s'acumulin orins i altres tipus de brutícia pel nucli antic. A més, s’ampliarà l’horari d’obertura dels lavabos públics de la plaça del Camp.