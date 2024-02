La Junta de Govern solsonina ha aprovat una proposta d'ordenança municipal que regularà les mesures que s'aplicaran a la xarxa d'abastament d'aigua potable i als usos que se'n farà, en l'actual context de sequera extrema. Un cop aquesta proposta sigui aprovada pel ple de l'Ajuntament, el govern local es responsabilitzarà de «vetllar pel compliment de les limitacions que s’estableixin en l’ús de l’aigua per a abastament de població», per tal «d’assolir les reduccions necessàries en els consums globals del servei». Per fer-ho, el document contempla sancions que van des dels 750 i fins als 3.000 euros per les infraccions que puguin tenir lloc.

Les mesures antiserquera estipulades per l'Administració i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que estan vigents actualment per l'entrada en la fase d'emergència, es podran veure complementades amb altres restriccions determinades pel consistori sempre que es consideri oportú. Com consta a l'informe, es podran realitzar talls temporals de subministrament d'aigua, reduccions de la pressió a la xarxa d'abastament establint franges horàries i baixades percentuals del consum d'usuaris no domèstics. A banda, com en tots els municipis que es troben en situació d'emergència, a les llars no es podrà consumir més de 200 litres per habitant i dia i estarà prohibit utilitzar recursos de la xarxa per omplir piscines, per regar jardins i zones verdes, per netejar vehicles, per les fonts ornamentals i per les granges.

L'ordenança estipula que la infracció d'aquestes mesures comportarà sancions. Depenent de la gravetat de les accions es consideraran com a lleus, greus o molt greus i el cost que s'haurà de pagar de multa variarà en conseqüència. Les sancions més petites seran de 750 euros o menors, les greus podran anar des dels 751 als 1.500 euros i les més grans podran arribar fins als 3.000 euros. A més, per acabar de graduar les multes es tindran en compte aspectes com els perjudicis causats a la natura, si hi ha existència d'intencionalitat en l'acte i si es tracta de reincidències.

A més, el document mostra que quan es detectin infraccions greus es podrà demanar la instal·lació de comptadors amb telelectura, equipaments de limitació del cabal o de la pressió, interrompre el subministrament durant determinades franges horàries o, fins i tot, suspendre temporalment l'abastament d'aigua.

Ordenança similar a Cardona

El municipi veí també ha aprovat una ordenança similar a la de Solsona per combatre els efectes de la sequera i contribuir a l’estalvi d’aigua. Els dos consistoris, per tant, vetllaran per que es respectin les limitacions vigents.