El canvi climàtic i la consegüent pujada progressiva de les temperatures podria provocar que els boscos estiguessin exposats a més patògens exòtics i perjudicials. Així ho determina un estudi en què ha participat un equip científic del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) liderat per l'investigador i expert en patologia forestal, Jonàs Oliva. A la comarca del Solsonès els termòmetres s'han situat per sobre dels 20° en els últims dies del mes de gener i durant la primera setmana de febrer, un fet que, sumat a la sequera, situaria als boscos de la zona en una situació vulnerable.

La investigació ha analitzat la presència de patògens en boscos de tot Europa, des de l'àrtic i fins al Mediterrani. Els resultats han revelat, per primera vegada, que els climes freds són capaços d'impedir que patògens exòtics s'expandeixin i, alhora, poden modular l'abundància d'aquells que són autòctons, garantint així una major protecció de la vegetació i cultius. A més, com va apuntar Oliva, en aquests moments, «molts boscos d'Europa estan sans perquè els patògens no poden sobreviure en les condicions hivernals actuals», però també va advertir que «això està a punt de canviar si els hiverns es tornen més i més suaus».

Com asseguren els autors de l'estudi, l'augment de temperatures causat pel canvi climàtic es veurà reflectit en els boscos del Solsonès. Hi haurà presència «de patògens exòtics als que les espècies autòctones no estan acostumades perquè fins ara, el nostre clima més fred feia que no poguessin sobreviure». Tot i això, també hi haurà organismes autòctons que podran prosperar en un clima més càlid que el d’anys enrere i, per tant, podran ampliar les àrees on viuen. En l’àmbit de Catalunya, per exemple, «hi haurà més patògens a l’estrat alpí dels Pirineus a mesura que les temperatures augmenten a la zona», segons Oliva.

El tipus de microorganismes que han estat analitzats a l'estudi són del gènere Phytophthora, ja que solen afectar a plantes i està present a escala global. Aquests són capaços de causar la seca d'alzines i la tinta dels castanyers, com també fer estralls als conreus de patata, soja o maduixa. A més, com va assenyalar Maria Caballol, una de les estudiants de doctorat de la Universitat de Lleida que ha treballat en la investigació, «és el primer estudi que aporta dades contrastades sobre l'efecte directe del clima en els patògens».

Cada cop més patògens

Com demostra l’estudi, els patògens solen necessitar certes condicions ambientals per sobreviure i reproduir-se, com establir-se en zones càlides i en què hi hagi disponibilitat d’aigua. Per tant, als indrets amb climes freds s’han notificat menys microorganismes. D’aquesta manera, es demostra que hi ha menys patògens adaptats per poder viure en zones amb baixes temperatures. Altres aspectes que també intervenen en aquest fet són la latitud, l’altitud i l’estacionalitat.

«Si els hiverns són més suaus hi haurà més patògens i les plantes tindran més malalties», com va explicar Jonàs Oliva. «No cal que els arbres estiguin estressats per sequera o altres factors perquè es posin malalts; l'augment de la temperatura ja és un gran avantatge pels patògens», va concloure.