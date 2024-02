El Zoo del Pirineu ja ha iniciat el mes solidari, que consisteix en el fet que durant el febrer les persones que vulguin col·laborar amb l'entitat podran portar aliments i donar-los als animals durant les visites guiades. Com han assegurat membres de la fundació, aquesta iniciativa es va impulsar l'any passat i va tenir molt bona rebuda. A més, a banda de contribuir en la reducció dels costos que comporta l'adquisició d'aliments per l'entitat, l'activitat també ofereix una experiència de coneixement i aproximació a la realitat dels animals salvatges al seu hàbitat natural.

El febrer és un mes en què molts animals salvatges tenen dificultats per trobar menjar a causa de l'escassetat pròpia d'aquesta època de l'any. També se li suma el factor del fred, motiu pel qual solen necessitar consumir més aliments per tal de crear capes de greix que els mantinguin calents. Com membres del centre han assegurat a Regió7, «tot i que any està sent excepcional per les altes temperatures, els mamífers com cavalls i cérvols segueixen experimentant el febrer com un mes complicat».

Els principals aliments que la fundació recomana donar són pa sec i fruita, «per tal d'enriquir la seva dieta». El centre, però, també disposarà de menjar que posarà a la disposició dels visitants per tal que el puguin entregar als animals en cas que no n'hagin portat. La fundació ha assegurat que aquesta activitat sempre estarà supervisada pels guies, que garantiran que rebin aliments en bon estat i en unes quantitats adequades per garantir la seva salut i benestar.

El Zoo del Pirineu ha posat especial èmfasi en el fet que es tracta d'una iniciativa divertida i educativa pels visitants, ja que els permet conèixer més de prop la realitat dels animals salvatges i saber com viuen les èpoques que, per ells, són les més complicades de l'any.