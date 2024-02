Un any més, Sa Majestat el Carnestoltes ha arribat a Solsona per donar el tret de sortida al Carnaval, coincidint amb el Dijous Gras. L'avinguda del Pont s'ha omplert de bat a bat per rebre al cèlebre personatge que enguany ha resultat Marc Torra, de la comparsa de la Valla. Com és tradició, l'arribada ha estat amenitzada per l'Orquestra Patinfanjàs i ha donat per començada la festa més esperada pels solsonins. Una de les principals novetats amb què ha comptat el també anomenat com a Dijous Llarder, ha estat la recuperació de l'acte de la Crida Sorda, propi del Carnaval republicà.

Cap a dos quarts de vuit el Gegant Boig, la Geganta Boja, la Geganteta, el Mocós i el Tòfol-Nano, mítics gegants del Carnaval, van guiar els assistents a la plaça Major cap a l'avinguda de la ciutat. Amb gran presència, expectació i emoció per l'inici de la festa grossa, Marc Torra s'ha descobert com a Carnestoltes. Després de travessar la via i la plaça de la Catedral ha arribat fins a la plaça Major, on ha fet el seu respectiu parlament, posant èmfasi en gaudir al màxim de la festa. Un cop finalitzada la proclamació, ha tingut lloc el tradicional Ball Mut, amenitzat també per la Patinfanjàs. Des de fa anys, aquest acte consisteix en un passacarrers que duu el nom de la Música Sorda, en què els músics se solen intercanviar els instruments entre ells i en algun moment donat deixen de tocar la melodia i és quan comença el Ball Mut. Tot i el silenci, els assistents segueixen ballant com si la música realment no s'hagués aturat. Tot seguit ha tingut lloc el Sopar Gras, amb entrepans de botifarra propi d'aquest assenyalat dijous i en què hi han participat moltes de les comparses que s'han reunit a la plaça. Un cop finalitzat l'àpat, està prevista la celebració de la Drakaxanga, una rua que partirà de la plaça Major i seguirà un recorregut que estarà guiat per la Trixaranga. Per finalitzar la nit, la sala polivalent acollirà els concerts de The Velcros, Orquestra Tra Tra i Les Abstentes a partir de dos quarts d'una de la matinada. Com és tradició, els gegants del Carnaval han seguit tots aquests actes mentre ballaven pels carrers del nucli antic. Tots ells, gràcies a les seves extremitats destacablement mòbils s'han fet camí entre la multitud deixant anar algun cop al cap a aquells que es trobaven massa a prop del seu pas. Recuperació de la Crida Sorda Una de les novetats amb què compta l'edició d'enguany del Carnaval de Solsona ha estat l'acte de la Crida Sorda. Com va assegurar el president de l'Associació de Festes, Àlex Vilanova, és una tradició que data del Carnaval republicà. Aquest esdeveniment consistia a seguir un recorregut pel centre de la ciutat mentre els músics i els assistents desafinen mentre toquen i canten cançons tradicionals de la festa. D'aquesta manera s'ha tornat a fer aquest any, en ple 2024, just abans de l'arribada del Carnestoltes, cap a les sis de la tarda. Els dies vinents de Carnaval Els actes d'avui tan sols han estat l'inici de la festa, ja que Solsona encara té per endavant sis dies de celebració, fins al dimecres 14 de febrer. Alguns dels principals actes que tindran lloc en els pròxims dies són la Baixada de Boits de demà a dos quarts de set de la tarda, la recepció del Mata-ruc d’Honor del 2024 el dissabte a dos quarts de cinc de la tarda, la penjada del ruc que està programada una estona més tard i les tradicionals contradanses el diumenge a la tarda.