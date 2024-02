La Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona es consolidarà en el seu format de mercat de productes i gastronomia local i farà una gran aposta per la música en directe en la seva vintena edició. A més, com a novetat, aquesta edició acollirà una exposició de maquinària i eines antigues que s'utilitzaven en els cultius de trumfo. Enguany, l'esdeveniment tindrà lloc el primer cap de setmana del mes de març, els dies 2 i 3, com ha assegurat el Consell Comarcal del Solsonès, amb «el temps just d'haver paït la festa del Carnaval» i les dues jornades també coincidiran amb la novena edició de la Festa del Vi.

A partir de les deu del matí del dissabte i fins a les vuit del vespre i a partir de les deu del matí de diumenge i fins a les dues del migdia, la plaça del Camp tornarà a esdevenir el punt neuràlgic de dos aliments que es conreen a la comarca: el trumfo, o patata, i la tòfona. El nucli antic acollirà parades d’agricultors de la zona, que vendran els seus productes i contribuiran a difondre la cultura arrelada a aquests cultius. Respecte a anys anteriors, la fira d'aquest any comptarà amb una nova exposició de maquinària i eines que s'utilitzaven antigament en els conreus de trumfo de la comarca. Aquesta mostra oferirà un reflex de l'evolució de les eines de treball en aquest àmbit durant els darrers seixanta anys. L’exhibició estarà ubicada al pati de l’escola Arrels primària i es podrà visitar a partir del dissabte a les deu del matí i fins a les vuit del vespre, i el diumenge de les deu del matí i fins a les dues del migdia. Aquesta iniciativa ha estat organitzada per l’Associació d’amics del tractor d’època del Solsonès. A més, el bar El Ral rebrà el «reconeixement a l’establiment trumfaire» que se sol atorgar a cada edició de la fira. Aquesta menció es deu al fet que «és un dels pocs establiments que aposten pels trumfos de la comarca», com asseguren membres del Consell Comarcal. El premi s'atorgarà el dissabte a la plaça del Camp, just després de l’habitual concurs de pelar trumfos. La 9a edició de la Festa del Vi La Fira del Trumfo i la Tòfona també acollirà la novena Festa del Vi. En l’edició d’enguany es tornarà a apostar per la música en directe. La primera actuació tindrà lloc el dissabte, amb el concert de Les Argelagues, La Trup Duet de Glòria Tàpia i Alexis Cabrillana. Un cop finalitzats els actes de la plaça del Camp tindrà lloc una exhibició de les Fil·loxeretes de Sant Sadurní d’Anoia, que realitzaran una cercavila fins a la plaça de Sant Pere on tindrà lloc una botifarrada. El diumenge, tindrà lloc l'exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec de Wax & Boogie. En cas de pluja, aquests actes es traslladaran a la sala polivalent. La Fira del Petit Botiguer El primer cap de setmana del mes de març també comptarà amb parades de productes artesans de la comarca, pertanyents a La Menestrala i coincidirà amb l’edició del Fora estocs i promocions d’hivern dels establiments de la UBIC. A més, s’organitzaran diverses activitats dedicades per infants i joves d’entre 6 i 16 anys, com per exemple jocs gegants, estands on fer manualitats i espais per intercanviar productes que ja no els siguin útils, per tal de promoure la seva reutilització.