El Consell Comarcal ha aprovat un nou reglament orgànic regulador que ha comportat la creació del nou Consell de Turisme del Solsonès. Aquest nou organisme substituirà a l'antic Patronat de Turisme i pretén participar en la definició de quines són les principals necessitats d'aquest sector a la comarca i, en segon lloc, promoure accions per la seva adequada estimulació i canalització. Com ha assegurat el conseller comarcal i alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, un dels àmbits en què més convé treballar és en la promoció publicitària del territori, sobretot, a escala d'accions a través de xarxes socials.

Segons Vilalta ha fet saber a Regió7 que, tot i que el nou consell encara no ha elaborat el pla d'accions, considera prioritari fer ús de les plataformes digitals, xarxes socials i altres accions d'iniciativa privada per impulsar el turisme al territori. «És important posicionar el Solsonès com un destí de Pirineu que està molt proper a l'àrea metropolitana de Barcelona», com apunta el conseller, ja que «se sol creure que la zona pirinenca tan sols s'emmarca en les comarques dels Pallars i cal aprofitar el factor de la proximitat».

Altres àmbits que el consell preveu potenciar és la promoció de fires turístiques, com també un major suport de la publicitat de cases rurals i hotels d'arreu de la comarca. A més, se li suma el fet que recentment els municipis de Torà i Biosca s'han inclòs al Solsonès, de manera que «cal recolzar aquest canvi i redissenyar els plans turístics que hi havia fins ara, ja que l'oferta actual ja no és la mateixa que la de fa un any».

La creació d'un nou ens

Fins a l'inici d'aquesta última legislatura del Consell Comarcal, el sector turístic era gestionat pel Patronat de Turisme del Solsonès. Com ha explicat Xavier Vilalta, el nou equip de govern comarcal va decidir «que s'havia d'eliminar perquè era un ens una mica arcaic, ja que tenia entitat pròpia, però no funcionava massa». A banda, comportava un «excés de burocràcia» i es va considerar que «seria més àgil crear un nou consell que no estigui tan regulat i que sigui igualment constructiu». Per tant, el nou Consell del Turisme del Solsonès tindrà els mateixos actors que l'anterior, però no comportarà aquesta càrrega feixuga que hi havia abans.

En aquests moments, el nou ens es troba en fase d'exposició pública i encara s'ha de constituir el primer Consell del Turisme, que es preveu que es faci durant la primera setmana del mes d'abril, un cop es finalitzin els terminis burocràtics que exigeix la llei, com ha apuntat Vilalta.

L’assemblea general ha estat constituïda pel president del Consell Comarcal, el responsable de l’àrea de turisme de l’organisme, deu vocals formats per persones i entitats representatives del Solsonès i un tècnic de turisme del mateix Consell Comarcal.