El tipus de patologia i l'estat evolutiu en què es troben els pacients són els principals criteris que se segueixen per ingressar al sociosanitari del Solsonès, com ha apuntat el Consell Comarcal. Aquesta planta del Centre Sanitari disposa d'un total de vint-i-dos llits, la meitat dels quals estan destinats per la mitja estada i l'altra meitat per a casos de llarga estada. A més, també ofereixen l'opció de l'ingrés per descans familiar, que es pot allargar fins a trenta dies i de l'hospital de dia, en què es pot gaudir dels serveis que ofereix el centre sense la necessitat d'internar-s'hi.

Els ingressos i les baixes al sociosanitari són gestionats per un equip multidisciplinari que determina aquestes decisions segons les circumstàncies de cada pacient. En funció de les seves condicions, es farà una determinada valoració i l'interessat passarà a una llista d'espera. Tot i això, el Consell Comarcal ha assenyalat que se solen prioritzar els ingressos hospitalaris i els derivats pel metge de capçalera. L'equip que s'ocupa d'aquest procés està format per un metge o metgessa, infermera, treballadora social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta i auxiliar d’infermeria. El centre ofereix dos tipus d'ingressos: els de mitja estada que són d'uns de quaranta-cinc dies de durada i en els casos de llarga estada els períodes solen ser de cent vint-i-tres dies, aproximadament. A més, també té disponible l'opció de l'ingrés per descans familiar. Aquest està destinat per casos en què els cuidadors necessiten que el seu familiar dependent passi uns dies al centre per proporcionar-los una descàrrega familiar i pot arribar a durar fins a trenta dies. Tot i això, només es pot gaudir un cop a l'any. Un altre dels recursos de què disposa és el de l’hospital de dia. En aquest cas, els usuaris poden entrar a les deu del matí i estar-s’hi fins a les cinc de la tarda, un horari en què se’ls proporcionarà dinar i berenar, i, fins i tot, existeix la possibilitat d'oferir-los transport. Aquesta opció s'ofereix per donar als familiars la tranquil·litat que la seva gent gran està ben atesa, alimentada i amb totes les cures necessàries cobertes.