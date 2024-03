La instal·lació de la nova sitja que s’encarregarà d’emmagatzemar potassa a Coll de Jou, al terme municipal de Guixers, ja ha estat finalitzada. El dipòsit conservarà la sal que s’escamparà a les carreteres L-401, LV-4241 i L-462 del Solsonès nord en cas de gelades. Fins ara, els doblatges de càrregues es feien als municipis d’Alinyà i a Coll de Nargó, un fet que comportava trajectes de prop de tres hores per tal de transportar la sal al territori. Amb aquesta nova actuació, per tant, es podrà agilitzar el procés.

L’estructura permet que els municipis de la Vall de Lord comptin amb un punt de recollida de potassa més proper al territori. Quan hi hagi gelades els dispositius que s’encarreguen de l’aplicació de la sal a les carreteres del Solsonès nord s’abastiran a partir dels recursos que hi ha a la nova sitja de Coll de Jou. Com ha assegurat l’alcalde de Guixers, Jordi Selga, també «s’aprofitarà per fer càrregues puntuals a la zona de la carretera de Tuixent, en casos d’urgència». L’actuació ha tingut un cost total de 62.000 euros, el qual s’emmarca dins del pla de millores de carreteres que va emprendre la Generalitat.

Aquesta sitja aconseguirà protegir la sal de la humitat i la corrosió, ja que la seva estructura la mantindrà aïllada de l’exterior per garantir la seva correcta conservació. De la mateixa manera, la seva forma de cúpula evita que les parets i l’aire de l’interior s’escalfin o es refredin, eliminant la possibilitat de condensació.