El saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató de Solsona acollirà per Setmana Santa una activitat destinada a fomentar la gimnàstica visual tant a grans com a petits. El taller que duu per nom 'Abecedari poètic. Mirar és llegir' estarà impartit per la il·lustradora i dissenyadora Imapla, nom artístic d'Imma Pla. El període d'inscripcions ja s'ha obert i hi ha disponibles dues sessions en el mateix dimarts 26 de març: una tindrà lloc a les deu del matí, destinada a famílies amb infants de 5 a 9 anys i a dos quarts d'una del migdia per a adults.

«La A pot ser la primera de totes les lletres, però també pot ser llegida com una muntanya, un cap de bou o un triangle», aquesta és una de les directrius de la proposta de Pla, que determina que cada lletra de l'abecedari pot ser moltes coses a l'hora, depenent de la posició des de la qual la mirem. D'aquesta manera, el taller convidarà a «fer noves lectures dels signes gràfics mirant-los del dret i del revés, en horitzontal i vertical amb un joc inspirat en un poema de Joan Brossa». Les dinàmiques dels dos tallers variaran en funció del perfil dels participants. Per als petits, es farà un joc de gimnàstica visual i s’incentivarà els infants a imaginar a partir de cada lletra i retallar amb les mans per pensar l’abstracte. Als adults també se’ls proposarà la gimnàstica visual, tot i que també anirà seguida d’una activitat en què s’acabarà parlant d’un mateix a partir dels conceptes que poden amagar les lletres del nom de cada participant. L'activitat serà gratuïta i ha estat organitzada per la biblioteca solsonina en el marc del Dia mundial de la poesia. Les places són limitades per poder garantir el correcte funcionament del taller, motiu pel qual s’han obert les inscripcions fins al dia 20 d'aquest mes. La llibreria i papereria Tres Punts també ha col·laborat amb la iniciativa i hi serà present a l'acte amb llibres d'Imma Pla, que va ser la guanyadora del Premi internacional d’il·lustració de la Fundació SM el 2007.