Solsona reivindicarà el paper de la dona de forma inclusiva en aquesta edició del 8-M. El divendres, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, els alumnes dels centres escolars d'arreu de la comarca es concentraran a la plaça del Camp, on es farà la lectura d'un manifest que posarà en valor «la lluita constant pel feminisme». A banda, una trentena d'integrants de l'associació Amisol estrenaran una exposició que reivindicarà l'espai de les dones amb diversitat funcional dins la societat.

A un quart de deu del matí, el grup de treball de Coeducació del Solsonès ha programat una jornada especial que consistirà en una concentració unitària. A l'acte hi participarà l'alumnat i el professorat de tots els centres escolars de la comarca. A banda de la lectura del manifest feminista, en què participaran els escolars, també hi portaran pòsters i pancartes amb lemes que han treballat prèviament a classe.

El vestíbul de l'Auditori de la sala polivalent acollirà també una petita exposició que porta per nom 'Les dones hi som - i sempre hi hem estat', que constarà de pòsters realitzats per l'alumnat de la comarca i que tenen la finalitat de donar visibilitat a dones referents de diferents àmbits. Com ha apuntat l'agrupació organitzadora, aquest acte pretén «continuar amb la important tasca de promoure la coeducació i la igualtat de gènere a la comarca».

Visibilitzar realitats

L'associació Amisol també estrenarà una exposició que durà el nom de 'Dona'm un espai' i constarà d'un recull de treballs i articles elaborats per una trentena d'integrants de l'entitat que reflecteixen les seves aficions. Amb aquesta acció volen visibilitzar la realitat de les dones amb diversitat funcional i reivindicar l'espai que ocupen en la societat.

L'exhibició es podrà visitar del 8 al 16 de març al saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató i consta de diversos elements com quadres, dibuixos, creacions de ganxet i patchwork, trencaclosques i poemes.

El segon 'Set de Ciència'

Durant la jornada, l'entitat solsonina Solsciència portarà a la realitat el segon cicle de la seva primera iniciativa com a agrupació, el 'Set de Ciència'. En aquesta segona sessió, el pub Sputnik de Solsona serà l'espai on tindran lloc quatre xerrades curtes sobre diferents qüestions relacionades amb la ciència, tecnologia, física i matemàtiques, a partir de dos quarts de vuit. Les ponències les duran a terme l'Emma Fraxanet, Anna Mujal, Laia Solé i Anna Cuadrench, quatre dones que es dediquen a diversos àmbits d'aquest sector. Una de les principals finalitats d'aquesta iniciativa és visibilitzar el paper de la dona dins la ciència, ja que com les organitzadores del cicle van explicar a Regió7, tenen poca presència dins d'aquest món.

La 7a edició de la caminada

En el marc del 8M, l'Associació de Dones del Solsonès ha organitzat la setena edició de la tradicional caminada, que tindrà lloc el diumenge 10 de març. Hi haurà dues rutes disponibles: la curta és de 5 km i la llarga d'uns 10 km i com han assegurat membres de l'organització, al llarg del recorregut hi haurà disposats diferents «pòsters reivindicatius, en commemoració del Dia Internacional de la Dona».