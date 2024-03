La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Solsona i la Biblioteca Carles Morató convidaran a la població a participar en el Mes de la Poesia a partir de quatre activitats culturals que tindran lloc a la ciutat. S'han programat tallers, espectacles i recitals a partir del 13 de març per commemorar el Dia mundial de la Poesia, que se celebra el dia 21 del mateix mes. A més, es convidarà a la població a crear artefactes poètics que puguin treure al carrer durant la jornada i així puguin «omplir Solsona de poesia», seguint el lema de la iniciativa.

Crear artefactes poètics

La primera cita arriba el dimarts 13 de març amb l'anomenat laboratori de lectura 'Guerrilla poètica', en què es podran crear artefactes poètics de tota mena: un megàfon fet a partir d’una garrafa d’aigua, una flor que conté un missatge i està dins d’un test o bé un cor de papiroflèxia. Aquestes són algunes de les idees que proposa l'activitat que està destinada a tots els públics i que tindrà lloc a dos quarts de sis de la tarda a la biblioteca.

Tot i això, els llibres de poemes i el material del laboratori de lectura restaran al saló de les Homilies d’Organyà fins al dia 20, pels que vulguin crear els seus objectes lliurement en un altre horari.

Poesia musicada

Com és tradició a Solsona des de fa tretze anys, el 21 de març es commemora el Dia Mundial de la Poesia. Aquest any la companyia Sinergia representarà Versegem, un espectacle de poesia recitada i musicada amb versos de diferents autors que giren al voltant de la llibertat. També es llegirà en diferents idiomes “m’he estimat molt la vida”, un poema de Vicent Andrés Estellés, amb motiu del centenari del seu naixement, amb la participació de l’artista Aurembiaix Sabaté. Un acte que es farà a les set del vespre a la biblioteca.

Recital poètic i musical

L'endemà, el 22 de març, la biblioteca també acollirà el recital poètic i musical 'Un poema per reposar l'ànima', a càrrec de la poeta i rapsoda, Elisenda Segura, i el músic, Lluc Maduell. A l'acte es presentaran poemes inèdits acompanyats amb el so de guitarra.

Gimnàstica visual

L'acte que conclourà el mes de la Poesia de Solsona serà el taller 'Abecedari poètic.Mirar és llegir', que impartirà la il·lustradora Imapla el dia 26 de març. Aquesta activitat pretén fomentar la gimnàstica visual, per jugar tot fent noves lectures dels signes gràfics mirant-los del dret i del revés, en horitzontal i vertical, de manera que «la A pot ser la primera de totes les lletres, però també pot ser llegida com una muntanya, un cap de bou o un triangle». Es faran dues sessions del mateix taller, una per públic familiar durant el matí i l'altra per a adults, a la tarda.